Podijeli:







Izvor: Image by Anke Sundermeier from Pixabay

Suh zrak, neugodni mirisi i zagušen prostor mogu biti uzrok nastanka alergijskih reakcija te naprosto ne stvaraju ugodne uvjete za boravak.

Odličan način za rješavanje tih problema su difuzori ili ovlaživači zraka u koje se mogu stavljati eterična ulja. Ovlaženi zrak, posebice u zimskim mjesecima, pomaže kod simptoma alergije i prehlada te ubrzava oporavak. Općenito je dobro za kožu i cijeli organizam udisati takav zrak, a eterična ulja imaju dodatne prednosti za naše tijelo.

Što su difuzori za eterična ulja?

Difuzori za eterična ulja jednostavni su električni uređaji koji se mogu kupiti u gotovo svakoj trgovini električnih proizvoda. Ove malene moćne naprave dolaze u različitim veličinama i oblicima, ali svi imaju jednaku ulogu – pročistiti i ovlažiti zrak. Difuzori su uređaji namijenjeni raspršivanju eteričnih ulja u prostor i to u obliku malenih sitnih kapljica, odnosno, maglice. Ta maglica koju stvara difuzor može biti samo od vode, no dodavanje eteričnih ulja dodatno pomaže.

Kod difuzora za eterična ulja je zanimljivo da se voda i eterično ulje u njemu ne zagrijavaju pa se niti ne razgrađuju već u izvornom obliku dolaze u prostor. Na ovaj način se čuva njihova ljekovitost jer ne dolazi do odvajanja hlapivijih i manje hlapivih spojeva.

Vrste difuzora za eterična ulja

Difuzori mogu biti različitog tipa, a razlikuju se po načinu na koji raspršuju ulja i vodu. Najčešće opcije su ultrazvučni difuzeri za eterična ulja te klasični difuzeri ili nebulizatori.

Ultrazvučni difuzeri koriste eterična ulja i vodu pa tako ovlažuju zrak ako se radi o manjem prostoru. Djeluju tako da raspršuju čestice u suhu maglicu koja tada isparava u prostoru. Dosta su tihi te mogu varirati u veličini. Ovi se difuzeri trebaju često čistiti, ponekad i jednom tjedno. Razlog tomu je stvaranje masnog filma u unutarnjem dijelu gdje se nanosi voda. Čišćenje difuzora za eterična ulja se treba činiti vodom i alkoholom, a dobro je i povremeno ih očistiti od kamenca. Najbolji način za to je da u difuzer ulijete vodu s dvije čajne žličice limunske kiseline. Ostavite da djeluje u difuzeru 20-ak minuta pa isperite vodom.

Klasični difuzeri za eterična ulja ili nebulizatori stvaraju sitne kapljice putem raspuhivanja, točnije, strujanja zraka u tankim cjevčicama, najčešće staklenim. Kao i ultrazvučni, niti klasični difuzer ne grije eterično ulje. Osnovna razlika je u tome što mu za djelovanje nije potrebna voda, odnosno, raspršuje se čisto eterično ulje. Iako to ovisi o veličini samog difuzera, obično može aromatizirati prostor površine do 100 metara kvadratnih. S obzirom na to da se u ovakve uređaje ne dodaje voda, ne preporučuje se da radi duže od 15 minuta u prostoriji jer bi mogao zagušiti prostor uljem.

Difuzeri mogu biti različitih boja, veličina i oblika, a odabir će ovisiti o tome koliku zapremninu kod difuzora želite te o vlastitom ukusu. Ako se radi o većoj zapremnini znači da ima mogućnost ovlažiti i aromatizirati veći prostor, ali i da je za njega potrebno više ulja i vode. Za prostore srednje veličine poput dnevnog boravka ili ureda su obično dovoljni ultrazvučni difuzeri zapremnine 300ml.

Kako koristiti difuzer za eterična ulja?

Uređaji za raspršivanje eteričnih ulja mogu i ne moraju koristiti vodu, a to će ovisiti o samom proizvodu. Kod klasičnih difuzera za električnih ulja se dodaje samo eterično ulje i to najčešće minimalno 2ml. Ovisno o uređaju, on se otvara i unutra se unosi ulje koje ne smije doseći vrh središnje staklene cjevčice. Razina ulja se treba redovito nadopunjavati.

Difuzeri obično imaju programe rada, a najbolje bi bilo da rade po pet minuta uz nekoliko minuta paze između. Poželjno je da ne rade duže od 15 do 30 minuta bez prestanka jer na taj način mogu zagušiti zrak u prostoriji.

Čišćenje klasičnih difuzera za eterična ulja treba raditi svakog tjedna, a barem jednom mjesečno treba odraditi temeljito čišćenje. Čišćenje se radi tako da uz plastičnu pipetu u uređaj dodate nekoliko mililitara alkohola i ostavite da radi par minuta. Alkohol izlijte van pa uređaj ostavite da se u potpunosti osuši. Temeljitim čišćenjem operite stakleni poklopac i bocu tako da ih ostavite uronjene u kipuću vodu s malo sredstva za pranje posuđa. Nakon toga čistom vodom operite sve dijelove i ostavite da se potpuno osuše.

Ako znate da difuzer za eterična ulja nećete koristiti neko vrijeme, obavezno ga prije toga ispraznite i operite.

Ultrazvučni difuzeri su vrlo jednostavni za korištenje. O veličini uređaja će ovisiti koliko u njega možete unijeti vode. Preporučuje se u oko 1dcl vode dodati do tri kapi eteričnog ulja. Naprosto otvorite poklopac, ulijete vodu, stavite par kapi ulja, poklopite i pustite da radi. S obzirom na to da ovakvi uređaji cijelo vrijeme miješaju vodu i ulje, u početku će izlaziti veća koncentracija ulja nego kasnije. Ako želite, za vrijeme rada možete ugasiti difuzer za eterična ulja, otvoriti ga i dodati još par kapi ulja. Povremeno ga je potrebno čistiti te ga, kao i kod klasičnog difuzera, trebate očistiti prije nego što znate da neko vrijeme ne bude radio.

Ultrazvučni difuzeri nisu klasični ovlaživači zraka iako se u njih dodaje voda te se u neke mogu dodati i ulja. Ovlaživači zraka koriste litre vode, a ne decilitre kao difuzeri, a klasični difuzeri uopće ne doprinose vlažnosti zraka u prostoriji.

Koja eterična ulja odabrati?

Kod korištenja eteričnih ulja za difuzere odabirite isključivo prirodna eterična ulja koja se razlikuju od mirisnih. Mirisna ulja bez eteričnih svojstava će davati samo miris, a umjesto da pomažu sinusima i organizmu, mogu izazvati glavobolje. Mirisna ulja mogu pokvariti difuzer.

Ako imate difuzor za eterična ulja i trebate odabrati ulje, za početak se preporučuje koristiti ulja laganije arome – za privikavanje. Neka ulja su posebno dobra za dišne sustave, no sva prirodna eterična ulja imaju protubakterijsko i antivirusno djelovanje. Za rješavanje kašlja ili drugih upalnih procesa dišnih sustava mogu se koristiti mukolitici koji utječu na razrjeđivanje guste sluzi na plućima te ekspektoransi koji potiču izbacivanje sluzi. Takva ulja su primjerice eterična ulja eukaliptusa, eterično ulje ružmarina, lovora, mente, kriptona te mirte.

Ova su eterična ulja poznata po svom protubakterijskom i antivirusnom djelovanju:

– ulje timijana

– ulje majčine dušice

– ulje origana

– ulje čajevca

– ulje ružmarina

– ravensara

– eterično ulje limuna

– eterično ulje kadulje

– eterično ulje lavande

Kod odabira eteričnih ulja birajte ona bez umjetnih dodataka i na prirodnoj bazi. Tek s takvim uljima ćete zaista imati dobrobiti za organizam i potencijalno smanjiti tegobe.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram