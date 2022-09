Deset namirnica za zdravlje štitnjače i tri koje treba izbjegavati

Podijeli:







Izvor: ALFRED PASIEKA / Sciencephoto / Profimedia

Vaša štitnjača treba jod da bi normalno radila i proizvodila dovoljno hormona štitnjače za potrebe vašeg organizma, kaže američki Nacionalni insitut za zdravlje (NIH). Ako vam nedostaje joda, riskirate hipotireozu ili gušavost (žlijezda štitnjače natekne da bi nadoknadila nedostatak hormona štitnjače).

Većina nas nema problem su unosom dovoljne količine joda, pošto je kuhinjska sol jodirana, ali ako ste na dijeti gdje jedete malo natrija ili ste vegan, onda biste morali pripaziti da unesete dovoljno joda iz drugih izvora, piše Health.

Evo koje namirnice (ni)su dobre za zdravlje vaše štitnjače:

Jogurt

Mliječni proizvodi sadrže oko 85 mcg joda po čaši, kaže NIH.

Ipak, količine joda u različitim mliječnim proizvodima se razlikuju. Prema NIH-u, analize pokazuju da bezmasno mlijeko sadrži raspon od 38 do 159 mcg po šalici.

Običan jogurt s manje masnoće ili grčki jogurt dobri su izvori – mogu činiti do 50 posto vašeg dnevnog unosa joda, kaže NIH.

Brazilski oraščići

Prema podacima NIH-a, brazilski oraščići u sebi sadrže još jedan nutrijent koji pomaže pri regulaciji hormona štitnjače: Selen. Selen može pomoći u sprječavanju dugoročnog oštećenja štitnjače u ljudi s problemima štitnjače kao što su Hashimotova ili Gravesova bolest, pokazuje istraživanje u časopisu Clinical Endocrinology iz 2013.

Samo jedno zrno ovih oraščića sadrži između 68-91 mikrograma selena. Budući da je maksimalna gornja granica dnevnog unosa selena 400 mikrograma, nemojte pretjerivati. Previše selena može uzrokovati “zadah po češnjaku”, gubitak kose, diskoloraciju noktiju, čak i zatajenje srca, kaže Mira Ilic, registrirana dijetetičarka na Cleveland klinici, za Health.

Mlijeko

Mlijeko i mliječni proizvodi među najboljim su izvorima joda, kaže NIH. Ipak, pića na biljnoj bazi koja se koriste kao zamjena za mlijeko, kao što su sojino ili bademovo, sadrže relativno malene količine joda.

Konzumacija jedne čaše mlijeka s malo mliječne masti ispunjava jednu trećinu naših dnevnih potreba za jodom. Također je dobra ideja konzumirati mlijeko s dodanim vitaminom D. Studija objavljena 2013. u časopisu International Journal of Health Sciences pokazuje da ljudi sa smanjenom aktivnošću štitnjače (hipotireozom) češće imaju i nedostatak vitamina D u usporedbi sa zdravim ljudima.

Piletina i teletina

Cink je još jedan ključni nutrijent za vašu štitnjaču – vaše tijelo treba cink za izlučivanje hormona štitnjače. Uzimanje premalo cinka može dovesti do hipotireoze, kaže studija iz 2013. objavljena u časopisu International Journal of Trichology. Također, ako već patite od hipotireoze, to isto može dovesti do nedostatka cinka pošto upravo hormoni štitnjače pomažu u apsorpsiji tog minerala, objašnjava Ilic. Kad se to dogodi, možete primijetiti nuspojave kao što je alopecija – autimuno stanje koje napada folikule kose i uzrokoje njihovo ispadanje.

Dobar izvor cinka su mesni proizvodi, kaže NIH. Jedna porcija pečene teletine sadrži 7 miligrama, juneća pljeskavica sadrži 3 miligrama, a jedna porcija tamnog pilećeg mesa 2,4 miligrama.

Riba

Budući da joda ima mnogo u morskoj vodi, riba je odličan izvor ovog nutrijenta, kaže Američka udruga za štitnjaču. Istraživačima je već odavno poznato da ljudi koji žive u zabačenim planinskim krajevima bez pristupa moru imaju veći rizik od gušavosti.

“Najuvjerljiviji dokaz koji smo našli za uzroke problema sa štitnjačom je nedostatak adekvatnih nutrijenata,” kaže dr. Salvatore Caruana, direktor odjela za operacije glave i vrata na odjelu za otorinolaringologiju na Columbia Doctorsu.

Jedna porcija pečenog bakalara sadrži otprilike 158 mikrograma joda (dovoljno za vaše dnevne potrebe ako niste trudni i ne dojite), kaže NIH. Čak i riblji štapići pružit će vam dovoljno joda: Sadrže 58 mikrograma joda po porciji.

Plodovi mora

Generalno pravilo je da su jastog i škampi dobar izvor joda, kaže Ilic. Samo 4 ili 5 škampa sadrži otprilike jednu desetinu vaših dnevnih potreba.

Bonus: Školjke također mogu biti dobar izvor cinka!

Jaja

Jedno veliko jaje sadrži otprilike 16 posto vaših dnevnih potreba za jodom i 20 posto dnevnih potreba za selenom, što jaja čini superhranom za zdravlje štitnjače.

Ako vam vaš liječnik nije preporučio drugačije, jedite čitava jaja, a ne samo bjelanjke – većina joda i selena nalazi se u žumanjku, kaže Ilic.

Bobičasto voće

Najbolja prehrana za zdravlje vaše štitnjače traži više od tek joda, selena i vitamina D, kaže Ilic. Ne iznenađuje da namirnice bogate antioksidansima također pomažu štitnjači.

Studija provedena 2022. pokazala je da antioksidansi pomažu pri upravljanju disfunkcijama štitnjače.

Bobičasto voće prepuno je antioksidansa, a najbolje bobice su crne maline, koje sadrže vrlo visoke razine antioksidansa, vlakana, i relativno malo prirodnih šećera.

Povrće

Ako malo guglate, sigurno ćete naići na stranicu koja vam tvrdi da neke vrste povrća (brokula, cvjetača, kelj, prokulice) mogu izazvati probleme sa štitnjačom. Istina je nešto kompliciranija od toga. Istina je da to povrće sadrži spojeve koji se zovu glukozinolati, koji mogu omesti proces stvaranja hormona štitnjače u visokim količinama. Poprilično je nevjerojatno da ćete napraviti štetu svojoj štitnjači ako budete jeli normalne porcije ovog povrća.

Soja

Efekt soje na zdravlje štitnjače nije potpuno jasan. Postoji zabrinutost da soja može negativno utjecati na rad štitnjače i promijeniti razine hormona štitnjače. Nakon proučavanja brojnih studija, autori analize za časopis Nature shvatili su da dodaci sa sojom ne utječu na hormone štitnjače.

Važno je naglasiti da konzumiranje soje u normalnim količinama neće dovesti do oštećenja štitnjače.

Gluten

Ovo se odnosi samo na ljude koji imaju celijakiju ili netoleranciju na gluten.

Studija iz 2021. pokazala je da celijakija i autoimune bolesti štitnjače, kao što su Hashimotova ili Gravesova, često dolaze zajedno.

Nije potpuno jasno može li bezglutenska dijeta pomoći u liječenju bolesti štitnjače sama po sebi. Ako vam je dijagnosticirana celijakija, važno je strogo se pridržavati takve dijete da biste izbjegli pojavu simptoma.

Prerađena hrana

Ako razmišljate o tome da počnete konzumirati više slane, prerađene hrane da biste tako povisili unos joda, razmislite ponovno.

Proizvođači ne moraju koristiti jodiranu sol u svojim proizvodima,” kaže Ilic. NIH kaže da oni to gotovo nikad ni ne čine.

Možda već ionako konzumirate previše natrija (zbog kojeg možete dobiti visoki krvni tlak, a onda i srčane bolesti), a nedovoljno joda.

Brza hrana

Slično kao i kod prerađene hrane, lanci brze hrane često ne koriste jodiranu sol u svojim restoranima.

Američka udruga za štitnjaču preporuča da izbjegavate restorantsku hranu, pošto nikako ne možete znati koji restorani koriste jodiranu sol, a koji ne.

Analiza udjela joda provedena od strane američkog ministarstva poljoprivrede pronašla je da jedna pljeskavica iz hamburgera sadrži 3.3 mcg joda na 100 grama, dok juneća pljeskavica koja ne dolazi iz restorana brze prehrane sadrži 8 mcg joda na 100 grama.

