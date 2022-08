Podijeli:







Izvor: Jill Wellington/Pixabay/ILUSTRACIJA

Kako bi lubenica zadržala hranjive tvari i okus, ostavi na sobnoj temperaturi na kojoj može stajati i tjedan do dva.

Malo što ljeti pruža užitak kao sočna i hladna, slatka lubenica, no ona prebrzo postane škrobasta i kašasta. Da biste je što dulje očuvali svježom, prvo kažu stručnjaci, trebate pripaziti kakvu lubenicu kupujete; treba imati čvrstu koru koja se ni malo ne ‘savija’ kad u nju pritisnete prstom, a trebala bi biti i bez udubljenja i ‘posjekotina’, piše Večernji.hr.

Isto tako, kad tapkate po lubenici, trebala bi zvučati šuplje poput bubnja.

Kako čuvati cijelu lubenicu?

Ako je ne jedete odmah, stavite je na radnu površinu, ali dalje od izravne sunčeve svjetlosti. USDA (United States Department of Agriculture) preporučuje da se, kako bi lubenica zadržala hranjive tvari i okus, ostavi na sobnoj temperaturi na kojoj može stajati i tjedan do dva, no prema agenciji Watermelon Board, idealna temperatura za čuvanje cijele lubenice je oko 12°C.

Ako je lubenica zrela, a nemate vremena pojesti je, nemojte je rezati već je cijelu stavite u hladnjak gdje će ostati svježa još dva do tri tjedna. Niska temperatura hladnjaka usporit će proces zrenja.

Kako čuvati izrezanu lubenicu?

Temeljito ju operite izvana i oštrim nožem odrežite donji dio kore i narežite lubenicu na komade svježe komade stavite u hladnjak na sat vremena da se ohlade. Provjerite je li sva izrezana lubenica dobro zamotana, u hermetički zatvorenoj posudi za pohranu hrane ili u plastičnoj foliji (ili ekološki prihvatljivoj alternativi) kako biste sačuvali teksturu i sočnost.

Kako čuvati sok od lubenice?

Sok od lubenice je najbolji kada je hladan, pa ga držite u hladnjaku u zatvorenoj posudi do četiri dana. Tekućina se može malo odvojiti pa je samo promućkajte prije nego što je popijete.

Možete li zamrznuti lubenicu?

Možete zamrznuti lubenicu, ali nikako nemojte zamrzavati cijelu jer ju je smrznutu nemoguće narezati na ploške i može prsnuti u zamrzivaču.

Ipak, zamrzavanje lubenice je odličan način za sprječavanje bacanja hrane. U zamrzivaču će lubenica ostati svježa čak do godinu dana.

Za pravilno zamrzavanje:

1. Lubenicu narežite na manje komadiće; najbolje na kockice jer ih je lako koristiti u raznim jelima.

2. Uklonite sjemenke.

3. Komade lubenice raširite u pleh obložen papirom za pečenje, pazeći da se ne dodiruju.

4. Stavite pladanj u zamrzivač na nekoliko sati da se komadi zamrznu (znat ćete da su smrznuti kada budu čvrsti).

5. Premjestite komade lubenice u spremnik ili vrećicu za zamrzavanje, označite je datumom i stavite u zamrzivač.

Te ukusne komadiće lubenice možete koristiti u hladnim ljetnim pićima, poput gazirane vode, limunade ili sezonskih koktela. Ako ste za cijeđeni sok od lubenice, zamrznite je u kalupima za sladoled. Smrznuta lubenica također može biti ukusna u smoothiejima ili umiješana u koktele.

