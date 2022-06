Cruelty free kozmetika: Kako znati je li neki proizvod testiran na životinjama?

Podijeli:







Izvor: NATALIA KHIMICH / Alamy / Alamy / Profimedia

Urbanizacija i sve veća potrošnja doveli su do smanjenja humanih uvjeta proizvodnje u našem društvu. Stoga se sve veći broj ljudi okreće k zdravijem načinu života koji uključuje mnogo toga.

Tu mogu biti zdravija prehrana organskim proizvodima bez pesticida, korištenje prirodnih sastojaka i izbjegavanje konzervansa, recikliranje, kupovanje odjeće na buvljacima, ali i korištenje cruelty free kozmetike.

Naša koža vrlo je osjetljiva i premda ponekad ne pokazuje reakcije odmah, ona jako dobro pamti što smo na nju nanijeli. Cruelty free kozmetika stoga može biti odličan način za održavanje zdrave kože, ali i podržavanje humanijeg tretiranja životinja. Poznato je kako se na životinjama provode razni pokusi i eksperimenti zbog kojih životinje osljepljuju, truju se i umiru. Kako bi se istražilo je li određeni proizvod dobar za kožu, prije toga se testira mnogo puta na nevinim životinjama koje nerijetko, kao rezultat pokusa, preminu.

Cruelty free kozmetika to ne dopušta. Uz to, smatra se kako je testiranje na životinjama za proizvode za ljudsku namjenu potpuno zastarjelo jer ne pokazuje relevantne podatke u predviđanju reakcija kod ljudi već samo kod životinja.

Zakon je protiv testiranja na životinjama

Iako u Hrvatskoj postoji Zakon o zaštiti životinja koji zabranjuje testiranja na životinjama, to ne znači da su svi hrvatski proizvodi cruelty free. Razlog tomu je što se sastojci za hrvatske proizvode mogu nabavljati iz inozemstva ili se proizvoditi preko granice. U Europskoj uniji je zabranjeno testiranje na životinjama u kozmetičke svrhe, no i dalje se sastojci mogu nabavljati izvan granica i tako ne biti cruelty free.

Proizvodi koji ne dopuštaju okrutnost nad životinjama se neće prodavati u Kini jer njihov zakon nalaže da svi proizvodi moraju biti testirani prije puštanja u prodaju. Velik je dio proizvoda koji se prodaju diljem svijeta, a koji stižu upravo iz Kine. Iznimka je Hong Kong koji dopušta proizvode koji nisu testirani na životinjama.

Što je cruelty free kozmetika?

U svijetu ljepote razlikuju se cruelty free kozmetika i veganska kozmetika. Mnogi brendovi ističu upravo da je proizvod prirodan, organski, veganski ili cruelty free. Međutim, mnogi te riječi koriste olako te je potrebno dobro promotriti što je navedeno na etiketi.

Prvo da razjasnimo što je cruelty free kozmetika. To su kozmetički proizvodi koji niti u jednoj fazi razvoja nisu testirani na životinjama. Ovo također znači da se ni u kojoj fazi razvoja ne smiju provoditi pokusi na životinjama. Velik je broj proizvoda koji su trenutno na tržištu, a koji su barem u nekoj fazi testirani na životinjama. Ti testovi nisu obavezni zakonom te se može dogoditi da proizvod koji je imao negativnu reakciju na životinju ipak može doći u prodaju jer se smatra da je primijenjen za korištenje na ljudima.

Da bi proizvod bio cruelty free ovo su neki od kriterija koje mora proći:

– ni jedna životinja ne smije biti ubijena za stvaranje sastojaka

– ni jedan sastojak se ne smije silom uzimati od ili iz životinje, a da uzrokuje bol ili nelagodu

– ni jedan sastojak ne smije se uzimati od divlje životinje

– ne smiju se koristiti nusprodukti klaonica ili industrije krzna

U nekim slučajevima se certifikati daju samo tvrtkama i njenim podružnicama koje ne koriste sastojke koje je ikad testirala na životinjama sama tvrtka, njeni zastupnici ili bilo koja druga uključena strana.

Što je veganska kozmetika?

Kada govorimo o veganskoj kozmetici, pretpostavka je da se radi o kozmetici koja nije testirana na životinjama, no to ne mora uvijek biti tako. Kada brend navodi da je veganski to prvenstveno znači da ne sadrži sastojke životinjskog porijekla niti druge sastojke koji se dobivaju od životinja. Ovo se posebno odnosi na želatinu, kolagen i kolesterol koji su česti dodaci kozmetičkim proizvodima. Veganska kozmetika i dalje nije dovoljno regulirana zakonom što znači da neki veganski proizvodi mogu biti testirani na životinjama i da veganski ne znači odmah i cruelty free kozmetika.

Kako prepoznati cruelty free kozmetiku?

Za osobe koje žele koristiti kozmetiku koja nije testirana na životinjama postoji bijela lista brendova i proizvoda. Bijela lista tvrtki sadrži one čiji proizvodi i sastojci nisu testirani na životinjama. Budući da se, temeljem zakona, može pretpostaviti da je većina hrvatskih proizvoda cruelty free, neke naše tvrtke ipak se ne nalaze na bijeloj listi jer koriste sastojke koje nabavljaju, a koji su testirani na životinjama.

Ako se radi o cruelty free kozmetici, ona će na etiketi imati oznaku HCS – Humane Cosmetic Standard ili mali logo zeca. Takvi proizvodi niti njihovi sastojci nisu testirani na životinjama. Ukoliko na etiketi piše samo “cruelty free” to može značiti da sam proizvod nije testiran na životinjama, no neki od njegovih sastojaka jesu. Proizvođači kozmetike bi, po pravilu, trebali jasno naznačiti informacije o tome je li neki dio sastojaka proizvoda testiran na životinjama.

Cruelty free kozmetika – certifikati

Cruelty free certifikati najbolji su pokazatelj kvalitete i sigurnosti proizvoda. Na etiketama tako možete pronaći i ove – PETA certifikat, IHTK certifikat, Leaping-Bunny certifikat te CCF certifikat. Kupnjom proizvoda s ovim etiketama pomažete u zaštiti zečeva, miševa, štakora, zamoraca i drugih životinja od patnje i smrti. Leaping Bunny certifikat je prva međunarodna inicijativa za kozmetiku bez testiranja na životinjama. CCF certifikat ili Choose cruelty free je neovisna i neprofitna organizacija koja provjerava i dodjeljuje znak tvrtkama koje stvaraju cruelty free kozmetiku.

Kako biste bili sigurni, najbolje bi bilo pratiti bijelu listu tvrtki i vrlo detaljno iščitavati etikete na svakom proizvodu. S druge strane, možete pratiti i crnu listu brendova koja, nažalost, sadrži veliku količinu vrlo popularnih i najprodavanijih brendova poput primjerice Johnson & Johnson ili Procter & Gamble čiji proizvodi popunjavaju velik dio polica u trgovinama.

Odličan način su i aplikacije za provjeru brenda. Osim što možete saznati je li proizvod štetan za kožu uz pomoć aplikacija poput Clean Beauty, možete saznati i testira li se na životinjama. Dobre aplikacije su Cruelty Cutter i Bunny Free.

Kako znati da je proizvod siguran?

Zamišljena ideja i cilj testiranja kozmetičkih proizvoda na životinjama je potvrđivanje sigurnosti za ljudsku kožu i organizam. Međutim, čak i kada proizvodi jesu testirani na životinjama, mnogi znanstvenici to ne smatraju relevantnom informacijom s obzirom na to da se radi o različitim organizmima – ljudskom i životinjskom. Također, neki proizvodi i sastojci kod životinja mogu stvarati kontraefekte i neželjene posljedice pa se ipak puštaju u prodaju.

No, tu se onda pojavljuje pitanje kako znati da je proizvod siguran za kožu ako nije testiran na životinjama? Prvenstveno je važno napomenuti da cruelty free kozmetika ne sadrži parabene, toksine, visokootrovne supstance i naftne derivate. Proizvodi koji se trebaju testirati sadrže ove štetne sastojke te se zapravo testira koliko su štetni za organizam. U nekim slučajevima može biti toksičan, ali se ipak koristi jer je zadovoljio rezultatima.

Testiranju na životinje postoji mnogo alternativa koje su lako dostupne. Jedan od primjera jest i činjenica da je do danas ispitano više tisuća sastojaka za koje se pokazalo da su potpuno sigurni za ljudsku upotrebu. Osim toga, postoje različite inovativne i humanije metode testiranja sastojaka i proizvoda – in vitro metoda, računalni testovi na doniranim tkivima, testovi na laboratorijski stvorenim česticama kože, pa čak i testiranje na dobrovoljcima.

Korištenje cruelty free kozmetike nije lak korak ako do sada niste razmišljali o tome što koristite i nanosite na svoju kožu, no svakako bi mogao biti odličan korak prema napretku društva.

