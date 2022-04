Četiri vrste povrća koje smanjuju salo na trbuhu

Podijeli:







Izvor: Pexels

Svo povrće je zdravo i dobro za nas, ali određene vrste mogu biti posebno dobre za smanjivanje sala oko trbuha.

Ne možete pogrijeđiti s povrćem. Ono je prepuno nutrijenata, a možete ga i pripremiti na sve moguće načine, kako god najviše volite. ipak, ako vam je cilj izubiti salo na trbuhu, postoji povrće na koje biste ste trebali koncentrirati.

Špinat

Špinat možete kuhati, spremiti na salatu ili ubaciti u smoothie, a nutricionisti tvrde da on može pomoći pri mršavljenju.

“Zeleno lisnato povrće ne samo da je nutritivno bogati, nego može i pomoći pri smanjivanju sala na trbuhu”, kaže nutricionistica Courtney D’Angelo i dodaje: “Špinat je bogat vlaknima, što pomaže s probavom, uz to pun je vitanima K koji može pomoći u redukciji tjelesne težine kao i opasnog visceralnog sala.

Crvene paprike

One su prirodno slatke i također su pune nutrijenata.

“Crvene paprike super je dodati u prehranu ako želite izgubiti višak kilograma. Imaju malo kalorija, a puno nutrijenata te vas drže sitima. Upravo to vas može spriječiti u prejedanju u ostatku dana”, rekla je nutricionistica Trista Best.

Brokula

Nutricionisti se kunu u brokulu, ona je puna antioksidansa koji pomaći kod ublažavanja upalnih procesa u tijelu. Kada nema upale, tijelo bolje radi i lakše kilogrami idu dolje.

“Brokula ima još nutrijenata koji pomažu kod mršavljenja, recimo, vitamin C i kalcij. Vitamin c potreban je organizmu za metaboliziranej sala u energiju. Također, brokula ima puno ugljikohidrata zbog čega se osjećate sito, imate energije, bolja vam je probava i struk uži”, kaže D’angelo.

Mrkva

Naposljetku, tu je mrkva.

“Ovo povrće je jedinstveno zbog načina na koji pomaže pri mršavljenju. Nime, ona ubrzava metabolizam. Termogenički efekt koji hrana ima je brzina kojom tijelo sagorijeva kalorije iz hrane dok ju probavlja. Kod mrkve je to visok stupanj termogeneze zbog njezine tvrde teksture pa sagorijevate više kalorija samo dok ju grickate”, veli Best za Eat this.

