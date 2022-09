Često kupujete stvari online? Nemojte koristiti ovu karticu

Podijeli:







Izvor: Jamie Grill / Tetra Images / Profimedia / ilustracija

Online kupovina može biti jednostavnija nego odlazak u trgovinu, ali pri tome treba paziti na neke stvari kako ne biste postali žrtva prijevare. FBI je upozorio Amerikance na grešku koju mnogi čine prilikom online kupovine, a koju bi trebalo izbjegavati zbog sve većeg broja internetskih prijevara.

Tijekom 2020. godine FBI je izdao posebno upozorenje zbog velikog porasta online prijevara. “Sve veći broj žrtava se preusmjerava na lažne web stranice”, naveli su.

Potrošači su u takvim slučajevima postajali žrtvom jedne od najraširenijih prijevara koja se javlja prilikom online kupovine – kupovina bez dostave. FBI objašnjava da u takvi prijevarama potrošač kupi određeni proizvod koji je našao na internetu, ali mu taj proizvod nikad ne bude dostavljen.

FBI stoga savjetuje kupce da prilikom online kupovine ne koriste debitnu karticu. “Kupujte putem interneta kreditnom karticom kako biste se dodatno zaštitili od prijevare”, savjetuje se.

Naime, kako navodi Bankrate, kreditne kartice zaštićene su Zakonom o poštenoj kreditnoj naplati (FBCA), ali debitne kartice nisu. Ako ne dobijete proizvod koji ste kupili online putem, FBCA vam dopušta da osporite terećenje vaše kreditne kartice kao pogrešku pri naplati, prenosi Best life.

S druge strane, samo “neki izdavatelji debitnih kartica mogu dobrovoljno ponuditi takvu zaštitu”, budući da to nisu obvezni učiniti.

Također, kada kupite neki proizvod online, uvijek pripazite da dobijete broj za praćenje pošiljke kako biste mogli provjeriti je li narudžba otpremljena. Ako vam proizvod ne stiže duže vrijeme, javite se prodavatelju za dodatne informacije.

Ako imate problema s online kupnjom, pokušajte to riješiti izravno s prodavačem ili vlasnikom stranice. No, ako to ne uspije, kontaktirajte banku koja vam je izdala kreditnu karticu i tražite da se obustavi naplata.