Buckinghamska palača objavila program proslave kraljičinog platinastog jubileja

Izvor: Christopher Furlong / POOL / AFP

Od pop koncerta ispred Buckinghamske palače do karnevala vrijednog 15 milijuna funti u kojem će se nalaziti i figura zmaja široka poput londonskog Malla, mnoštvo događaja očekuje se ovaj tjedan u proslavi kraljičinog platinastog jubileja.

Po cijeloj zemlji planirane su ulične proslave.

Očekuje se da će se kraljica pojaviti na balkonu palače za počasnu ceremoniju britanske vojske, takozvani Trooping the Colour, kao i na konjičkoj utrci Epsom Derby, svečanoj povorci i koncertu, ali palača je upozorila da „njena nazočnost neće biti potvrđena do datuma bliže početku svečanosti, možda čak i na sam dan,“ zbog njenih problema s pokretljivošću, prenosi Sky News.

Kraljica Elizabeta II. inače godišnjicu svoje krunidbe provodi privatno na svom imanju Sandringham, ali ove godine – zbog važnosti događaja – stvari će biti nešto drugačije.

Četvrtak, 2. lipnja

Četverodnevni program započinje u 10 ujutro posebnim jubilejskim izdanjem Trooping the Colour parade u centru Londona.

Očekuje se da će tisuće građana doći na kraljičinu rođendansku paradu, u kojoj će sudjelovati prvi bataljun irske brigade, više od 1.200 vojnika iz elitne postrojbe Household Division, 200 konja i 400 glazbenika. Članovi kraljevske obitelji pojavit će se na konjima i u kočijama.

Parada će započeti pokraj Buckinghamske palače, a kraljevska obitelj će odande krenuti u 10.30 ujutro prema prostoru za svečanosti, krećući se Mallom prema prostoru za paradu prije pucnja iz pištolja.

Karte za događaj već su rasprodane, ali posjetitelji će moći doći na londonski Mall ili promatrati svečanosti s velikih ekrana u St. James parku.

Kraljica će se potom pojaviti na balkonu Buckinghamske palače prije tradicionalnog preleta RAF aviona, u pratnji princa Charlesa, vojvotkinje od Cornwalla, vojvode i vojvotkinje od Cambridgea, kao i Wessexa, Gloucestera, vojvode od Kenta, princeze Anne i njenog supruga i princeze Aleksandre.

Iz palače je priopćeno kako se, „nakon pomnog razmatranja,“ na balkonu ipak neće pojaviti vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, Harry i Meghan, kao ni kraljičin sin princ Andrew.

U četvrtak navečer, 2.000 gradova i sela u cijelom Ujedinjenom kraljevstvu, Kanalskim otocima, Isle of Man i prekooceanskim teritorijima, upalit će svjetionike u isto vrijeme kada će se upaliti i onaj u Buckinghamskoj palači, u 21.45 po lokalnom vremenu.

Ceremonija u palači, kojoj će prisustvovati članovi kraljevskih obitelji, uključivat će kraljičinu instalaciju Green Canopy of Trees, simbolizirajući tako predanost kraljevske obitelji u borbi protiv klimatskih promjena.

Imanja Balmoral i Sandringham bit će otvorena za javnost za čitavo vrijeme trajanja svečanosti.

Petak, 3. lipnja

Sljedeći dan bit će održana misa zahvalnica za kraljicu i njenu vladavinu u katedrali St. Paul.

Neće biti ceremonijalnog putovanja do mise jer je kraljica odlučila da se ne želi penjati strmim stubama.

Prije početka mise u 11.30 ujutro, najveće crkveno zvono u zemlji, Grand Paul, zvonit će od 10.50 do 10.55 po lokalnom vremenu – tek osmi put od njegove restauracije prošle godine.

Nakon mise održat će se primanje u Guildhallu, na kojem će se moći čuti nova himna Judith Weir, skladateljice krune. Primanju će nazočiti članovi kraljevske obitelji.

Subota, 4. lipnja

U 17.30 popodne po lokalnom vremenu, kraljica i višerangirani članovi kraljevske obitelji nazočit će utrci Epsom Derby u pokrajini Surrey.

Epsom Derby je jedna od tek pet utrka u kojima kraljičini konji nikada nisu pobijedili.

Na derbiju će kraljicu dočekati počasna straža od četrdesetak džokeja koji su za nju radili.

Kasnije toga dana, u palači će 22.000 ljudi nazočiti platinastoj zabavi.

Sve karte za zabavu već su podijeljene – 10.000 za javnost i 5.000 za ključne radnike, a prijenos uživo moći će se pratiti na BBC-ju. Članovi kraljevske obitelji počet će dolaziti oko 19.40 sati po lokalnom vremenu.

Koncert u trajanju od dva i pol sata počet će u 20 sati, a nastupat će i legendarna grupa Queen u pratnji pjevača Adama Lamberta.

Gitarist grupe, Brian May, komentirao je: „20 godina nakon nastupa na fantastičnom kraljičinom zlatnom jubileju, presretni smo što smo ponovno pozvani.“

Bit će prikazan i unaprijed snimljeni nastup Sir Eltona Johna, a uživo će nastupiti i Alicia Keys, Nile Rodgers i Andrea Bocelli.

Duran Duran, Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow i George Ezra također će biti tamo, kao i predstavnik Velike Britanije na ovogodišnjem izdanju Eurosonga, Sam Ryder.

Van svijeta glazbe, prisutni će biti i miljenici Britanije Sir David Attenborough i Stephen Fry, kao i pobjednica US Opena Emma Raducanu, David Beckham, paraolimpijska plivačica Ellie Simmonds, Dame Julie Andrews i članovi Royal Balleta.

Sir Andrew Lloyd Weber odabrao je skupinu performansa koji će prikazati koliko se Britanija promijenila tijekom vladavine Elizabete II. u svijetu mode, glazbe, sporta, i okoliša.

Oni će uključivati poseban nastup Lina-Manuela Mirande, a nastupit će i postava Fantoma u Operi, Hamiltona, Šest, Kralja lavova i ostalih.

Nedjelja, 5. lipnja

Svečanosti će doseći vrhunac svečanom povorkom platinastog jubileja – karneval na koji je potrošeno čak 15 milijuna funti – do proslave jubileja.

U satima prije povorke 85.000 ljudi u cijeloj zemlji sudjelovat će u inicijativi Big Jubilee Lunches, koja je pokrenuta 2009. s ciljem povezivanja zajednica.

Princ Charles i Camilla sudjelovat će na jednoj na terenu za kriket u Londonu, u društvu članova kraljevske volonterske službe i slavnih ambasadora.

Fanovi sapunice EastEnders vidjet će Charlesa i Camillu u specijalnoj epizodi u petak.

I nedjelju, grof i grofica od Wessexa pozvani su na uličnu zabavu na slavnu aveniju Windsor Long Walk, gdje će se družiti s članovima lokalne zajednice.

U 14.30 popodne po lokalnom vremenu, zvona Westminster Abbey označit će početak svečanosti – simbolično podsjećajući na vrijeme kraljičine krunidbe.

Na ruti dugoj tri kilometra od katedrale do Buckinghamske palače, vojska 10.000 volontera, plesača, glazbenika i vojnika pričat će priču njene 70-godišnje vladavine.

Gold State Coach, kočija koja se koristi samo za krunidbe i jubileje i koja nije viđena na ulicama Londona od 2002., bit će u srcu parade vođena britanskim vojnim orkestrom na konjima – Mounted Band of the Household Cavalry.

Ovaj put u kočiji, izrađenoj 1762., neće biti kraljica Elizabeta II., već će se na svakom prozoru prikazivati originalne arhivske snimke njene krunidbe.

Svečanost će biti podijeljena u četiri čina: For Queen and Country, The Time of Our Lives, Let’s Celebrate i Happy and Glorious.

Prvi čin uključivat će vojnu paradu 1.750 ljudi i 200 konja – jedan od najspektakularnijih u britanskoj povijesti – iz vojske, mornarice, zrakoplovstva i Commonwealtha.

Drugi čin je „živopisnog prikaza života u Britaniji od 1972.“ i proslava kulture, glazbe i tehnologije u posljednjih 70 godina.

Od autobusa na kat do Daleka, likova iz popularne britanske serije Doktor Who, Time of Our Lives uključivat će i neke od najpoznatijih automobila Jamesa Bonda kao i prikaz mode od Teddy Boysa do punkera i acid house ravera.

Oko 150 javnih ličnosti Britanije sudjelovat će u povorci, s velikim imenima kao što su Gary Lineker, Bill Bailey, Alan Titchmarsh, Sir Cliff Richard i Torvill i Dean.

Treći čin, Let’s Celebrate, ispričat će priču kraljičinog života u 12 poglavlja s posebnom pažnjom na njene pse korgije i konje čija je velika ljubiteljica.

U jednom dijelu kraljica će biti zamišljena u mladim danima, kao šestmetarska lutka, okružena čoporom nestašnih korgija.

Povorka će uključivati i lutku zmaja dugu šest i pol metara s rasponom krila širokim poput Malla, a bijela i ljubičasta krunidbena odora bit će rekreirana preko 80 plesača.

Kraljičino vjenčanje s vojvodom od Edinburgha, 1947., bit će proslavljeno četverokatnom svadbenom tortom koju će u pokretu peći kuhari akrobati.

U torti, koju će slijediti bollywoodski plesači, nalazit će se zvučnici iz kojih će se puštati azijska glazba kao simbol zajednice Ujedinjenog kraljevstva i Commonwealtha.

Posljednji čin održat će se ispred palače, pored memorijala kraljice Viktorije.

Troje ljudi iz publike bit će pozvano da se pridruži svečanosti i otpjeva himnu, koju će voditi gospel zbog i bend Her Majesty’s Royal Marines.

Svečanosti će završiti Ed Sheeran koji će odati počast oko 5 popodne po lokalnom vremenu.

„Veselim se nastupu u lipnju. Ponosan sam što ću biti dio proslave. To će biti fantastična prilika da se svi ujedinimo,“ rekao je Sheeran.

