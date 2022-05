Podijeli:







Postoji mnogo dijeta koje garantiraju brzi gubitak kilograma, ali jednako tako postoji i nekoliko drugačijih metoda koje nude isto rješenje.

Jedna od njih je i brojanje kalorija te vaganje namirnica i dolazak do kalorijskog deficita, odnosno do unosa manje kalorija od potrebnoga. Ovo je jedan od boljih načina za gubitak viška kilograma jer postoji kontrola nad unesenim brojem kalorija.

Što su kalorije?

Kalorija je mjerna jedinica za energiju, a koristi se kako bi se izmjerio energetski sadržaj hrane i pića. Kalorije koje se unose u tijelu imaju važnu ulogu. One služe za osnovne funkcije kao što su disanje i razmišljanje, ali i za svakodnevne aktivnosti kao što su hodanje, jedenje i obavljanje raznih poslova kroz dan. Višak kalorija se u tijelu pohranjuje kao mast, odnosno, ako se unosi više kalorija nego što se dnevno potroši, dolazi do kalorijskog suficita i na kraju do debljanja. Ovo se može spriječiti jednostavnim brojanjem kalorija, unošenjem manje kalorija i tjelesnom aktivnošću.

Zašto je dobro brojanje kalorija?

Brojanje kalorija je odlično za sve koji žele smršavjeti. Kako bi ovaj proces bio što lakši, na internetu postoji nekoliko kalkulatora koji jednostavno mogu izračunati koliki bi dnevni unos kalorija trebao biti kada osoba želi smršavjeti. Izračun se vrši s obzirom na spol, dob, visinu, težinu te tjelesnu aktivnost osobe. Tako će se potreban broj unesenih kalorija za postizanje deficita razlikovati kod žena i muškaraca, a razliku će činiti i tjelesna aktivnost te ostali parametri.

Ženska osoba koja je povremeno tjelesna aktivna i ima od 26 do 50 godina bi dnevno trebala unositi oko 2000 kalorija kako bi održala svoju težinu, a 1500 kalorija ako želi smršavjeti. Kod muškarca je broj kalorija nešto veći. Tako muškarac u istom rasponu godina dnevno treba unositi 2600 kalorija kako bi održao težinu te 2100 kalorija za mršavljenje.

Kako se broje kalorije?

Kalorije se broje tako se važu namirnice koje osoba jede. Važno je namirnice vagati sirove, u porcijama koje mislite konzumirati. Kako bi se znalo koja hrana sadrži koliko kalorija pomoći mogu razne besplatne aplikacije koje se mogu instalirati na pametom telefonu. Potrebno je izvagati količinu obroka te u aplikaciju unijeti o kojoj se namirnici i količini radi, a potom ćete dobiti iznos kalorija za navedeno. Isto je potrebno ponoviti za svaki obrok u danu.

Neki će proizvodi na pakiranju imati označen broj kalorija po porciji, ali to treba uzeti s oprezom jer nisu uvijek sve vrijednosti potpuno točno napisane. U brojanje kalorija je važno uključiti baš svaki obrok i njegove količine, uključujući i grickalice, gazirane sokove i alkohol.

Osim brojanja kalorija sve unesene hrane, bitno je konzumirati nutritivno bogate namirnice. Tako će 100 grama brokule imati drugačiji značaj za tijelo od iste količine čokolade. Osim toga, u mršavljenju može pomoći i vježbanje kojim će se potrošiti višak kalorija.

Kako si olakšati vaganje hrane?

Kako se ne bi svaki puta namirnice posebno vagale, postoje nekoliko alata kako si olakšati proces. Na primjer, pisanje na papir broj kalorija jedne voćke kako bi se ova informacija znala za svaki put, korištenje uvijek istih mjerica ili posuda za hranu koje su jednom izvagane pa se kasnije ne mora svaki put vagati. Pomoći mogu i oznake na čašama ili posude s već ucrtanim mjerama pa se uvijek stavlja ista količina namirnica. Također, s vremenom ćete već znati koliko koja mjerica sadrži grama, a onda preostaje samo potražiti malu pomoć o kalorijama u aplikaciju. Nakon određenog perioda će i ovaj dio postati lakši i automatizirani.

Na što treba paziti kod brojanja kalorija?

Posebna pozornost kod brojanja kalorija mora se posvetiti samom broju kalorija i paziti kako se ne bi unio premali broj kalorija dnevno jer to može bitno utjecati na organizam. Tako kod žena može doći do izostanka menstruacije te do poremećaja u radu hormona, ali i do poremećaja u prehrani. Jednako tako, trudnicama i dojiljama se ne preporuča unositi manje od 1800 kalorija dnevno, dok će kod profesionalnih sportaša dnevni unos kalorija trebati biti nešto veći nego kod ostalih osoba.

Zaključak

Brojanje kalorija je jedan od najsigurnijih načina održavanja ili gubljenja težine. Potrebno je skinuti aplikaciju u kojoj se može vidjeti koliko koja namirnica ima kalorija te izvagati sirovu namirnicu prije same konzumacije. Iako djeluje komplicirano, ova metoda s vremenom postaje dio rutine, a ako se koristi pravilno može se smršavjeti.

