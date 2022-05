Podijeli:







Izvor: Photo by cottonbro / Pexels / ilustracija

Iako bogati ljudi mogu sebi priuštiti raznorazne stvari, to ne znači da se razbacuju novcem. Evo na što nikad ne troše novac.

TV pretplate i videoigre

Bogati ljudi nisu stvorili veliko bogatstvo sjedeći ispred televizije, gledajući serije i filmove ili igrajući igrice. Zbog toga ne troše novac na najnovije igre ili pretplate. Prema podacima iz 2015. godine, odrasle osobe u kućanstvu s godišnjim prihodima ispod 25.000 dolara provode jako puno vremena na medije.

No, to ne vrijedi za one s većim prihodima. Nadalje, Thomas Corley, autor knjige Rich Habits: The Daily Success Habits Of Wealthy Individuals (Bogate navike: Svakodnevne uspješne navike bogatih pojedinaca), otkrio je da oko 67% bogatih osoba ne gleda televiziju.

Luksuzni brendovi

Milijunaši si mogu priuštiti najnoviju modu vrhunskih dizajnera, ali to ne znači da svoj teško zarađeni novac troše na takvu luksuznu odjeću. Osnivač IKEA-e Ingvar Kamprad rekao je da ne nosi ništa što nije s buvljaka kako bi “dao dobar primjer”, a Bill Gates je kazao da još uvijek nosi sat od 10 dolara unatoč tome što može priuštiti si ormar pun Rolexa.

Precjenjene frizure

Naravno da s vremena na vrijeme treba otići na šišanje ili frizuru, no bogati ljudi smatraju da su skupocjene frizure i precjenjeno dotjerivanje – bacanje novca. Primjerice, milijarder John Caudwell sam se šiša.

Više kreditnih kartica

Bogati ljudi nemaju pun novčanik kreditnih karica. Corley je u svojoj knjizi otkrio da samo 8 posto bogatih ljudi koristi više od jedne kartice. S druge strane, 77 posto siromašnih ima više kreditnih kartica.

S više kartica, potrebno je pratiti više naknada, više financijskih troškova i općenito više je prilika za kupnju stvari koje vam nisu potrebne.

Naknade za kašnjenje

Nitko ne voli plaćati dodatno kada propuste neki račun, a bogati ljudi su posebno marljivi oko toga. Oni postavljaju automatsko plaćanje na svojim računima za sve što je moguće, prenosi RD.

Kockanje

Bogati ljudi ne igraju lutriju jer već imaju dovoljno novca, no oni su općenito protiv kockanja.

