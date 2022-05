Podijeli:







Izvor: Unsplash / ilustracija

Iako postoji puno namirnica koje mogu svakom doručku dodati famozan okus ali i vlakna, ipak je jedna voćka na samom tronu – posebno ako pazite na kilograme.

Radi se o avokadu, koji se može ukomponirati u brojna jela i ima poseban, bogat okus, a struka sve više uči o utjecaju na gubitak kilograma i rad metabolizma. Evo što o tome ima reći nutricionistica Trista Best.

Kako avokado može pomoći kod gubitka kilograma

Kada se jede ujutro, avokado vam može dati puno energije, kaže Best. Dodaje da je avokado odličan način da se u nekoliko zalogaja unese puno nutrijenata i zdravih masnoća koje mogu utjecati na naše zdravlje, a to se odnosi na zdravlje srca, sprečavanje upala, ali i zdravlje kože dok pomaže i pri gubitku viška kilograma.

Jedan popularan način da se avokado jede ujutro jest da se doda kruhu s integralnim žitaricama, što će organizmu dati još vlakana. “Tost s avokadom je vrlo popularan doručak pa ga svakako uključite u dan ako želite biti zdraviji, a ta kombinacija namirnica će malo usporiti probavu što će vas zasititi na dugo vremena i spriječiti prejedanje”.

Sve dobrobiti avokada

U 100 grama ima 160 kalorija, a bogat je izvor vitamina A, D, B12 i C, te kalija i kalcija. Ulje avokada može se nazvati „omekšivačem kože“, te se kao takav može koristiti za sve vrste kožnih bolesti, od ekcema do dermatitisa. Vrlo je ugodnog mirisa, a može se izravno nanositi na oboljele dijelove tijela. S obzirom na to da sadrži dosta masnoće, savjetuje ga se koristiti uz obroke u kojima se ne nalaze drugi bogati izvori masnoće, a na primjer, za smanjivanje rizika od osteoporoze, možete tek zgnječiti avokado i dodati ga jogurtu ili nemasnom siru.

Avokado može smanjiti razinu triglicerida i kolesterola, što znači da može smanjiti rizik od raznih srčanih oboljenja. Čak je osam istraživanja dokazalo da upravo kod ovih oboljenja avokado djeluje preventivno te da drastično smanjuje razinu lošeg kolesterola, dok povećava razinu dobrog kolesterola, HDL-a, do 11 posto, a da smanjuje razinu triglicerida do čak 20 posto.

Avokado je također bogat izvor dijetalnih vlakana, koji mogu pomoći u mršavljenju, kao i što mogu utjecati na razine šećera u krvi. U 100 grama avokada nalazi se 7 grama vlakana, što čini čak 27 posto preporučene dnevne količine.

Kako jesti avokado

Dodajte začine: Najjednostavniji način za uživanje u ovoj poslastici je da ga samo malo posolite i dodate papra, a ako želite možete dodati i paprike, octa ili soka od limuna. Možete ga prerezati na kockice i začiniti, staviti malo maslinova ulja i octa.

Punite avokado: Ako želite obrok s puno nutrijenata, pokušajte avokado dodati doručku. Polovicu jednog avokada možete napuniti jajem i peći u pećnici na 220 stupnjeva 15 minuta. Možete ga napuniti i prženom slaninom, peršinom, paprom… Umjesto jaja možete staviti tunu, piletinu, voće ili povrće.

Kajgana: Doručak s jajima možete malo obogatiti avokadom, koji ćete prethodno isjeckati i samo dodati jajima dok se peku. Paziti morate samo da avokado ne izgori pa ga možete dodati na kraju pripreme. Ako volite hladan avokado, dodajte ga jajima kad su gotova, a okus će popraviti i malo sira i začina.

Umjesto majoneze: Avokado može biti idealna zamjena za majonezu na sendviču, a možete ga koristiti i za paštetu od tune ili salate od piletine i jaja.

U salatama: Istraživanja su pokazala kako višak kalorija iz masnoća i vlakna iz avokada mogu pomoći da ostanete dugo siti, što znači da ćete rijekom dana unositi manje kalorija. Kako ne biste jeli samo salatu, dodajte joj avokado da vas malo zasiti, piše Ordinacija.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.