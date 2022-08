Podijeli:







Izvor: Pexels

Svaki plan mršavljenja može biti izazovan, pogotovo ako ste netko tko je uglavnom usredotočen na hranu koju se ne smije jesti ili treba izbjegavati. Iako svaka strategija mršavljenja može imati svoje individualizirane skupove ciljeva i smjernica, korisno je usredotočiti se na hranu u kojoj možete uživati, a koja vam može pružiti dovoljno vlakana, proteina, antioksidanata i vitamina.

Što se tiče odabira najboljih namirnica koje će vam pomoći da postignete svoje ciljeve mršavljenja, jedan od načina na koji si možete pomoći je osigurati da vaša ostava, hladnjak i zamrzivač uvijek budu opskrbljeni s nekoliko ključnih namirnica koje možete zgrabiti kad god želite.

Borovnice

“Borovnice su super zdrave i svestrane. Imaju malo kalorija i sadrže puno vlakana, tako da se osjećate zadovoljno”, kaže dr. Lisa Young, autorica knjige Finally Full, Finally Slim: 30 Days to Permanent Weight Loss One Portion at a Time.

“Možete uživati u njima. Dodajte ih jogurtu, možete ih zamrznuti ih i uživati u njima kao poslastici ili ih čak zagrijte u mikrovalnoj pećnici na minutu za taj topli okus pite od borovnica.”

Zob ili zobena kaša

Imati kutiju zobi u ostavi može vam pomoći u onim jutrima kada vam je potrebno puno vlakana, pogotovo zato što je povećanje unosa vlakana povezano s većim gubitkom težine.

“Zobena kaša je zdrava opcija za doručak i potrebno je samo nekoliko minuta da se napravi. Zob sadrži vlakna koja će vas držati sitima”, kaže Young. “Možete ubaciti različito voće, dodati mlijeko ili vodu i orašaste plodove ili sjemenke.”

Orasi

“Orasi su nevjerojatno zasitna hrana, zahvaljujući kombinaciji proteina, vlakana i zdravih masti. Uključivanje zasitne hrane u vašu prehranu potencijalno vam može pomoći da jedete manje i na kraju smršavite”, kaže Lauren Manaker, autorica knjige The First-Time’s Mom’s Pregnancy Cookbook.

Losos

Ako ste ljubitelj morskih plodova, možda ćete imati koristi od česte konzumacije lososa.

Zdravstvene prednosti povezane s lososom mogle bi se pokazati korisnima za vašu probavu dok pokušavate dostići svoj cilj mršavljenja, piše Eatthis.

