10 stvari koje emocionalno inteligentni ljudi nikad ne rade

Izvor: Shutterstock

Emocionalna inteligencija sposobnost je da percipiramo, kontroliramo i procjenjujemo vlastite i osjećaje ljudi oko nas. Nije poznato može li se emocionalna inteligencija naučiti ili je riječ o uređenoj karakteristici, ali zna se da ljudi s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije ne rade sljedećih 10 stvari.

1. Ne dopuštaju da njihovi osjećaju prođu nezapaženo

Samosvijest je jedna od glavnih odlika ljudi s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije. To, između ostalog, znači da su potpuno svjesni vlastitih osjećaja te dobro razumiju kako ti osjećaji utječu na njih i na ljude koji ih okružuju. Ne dopuštaju si da im osjećaju izmaknu kontroli te nikada ne ignoriraju svoje osjećaje. Možda više razmišljaju srcem nego glavom, ali to ih čini osjetljivijima na vlastite i na osjećaje drugih ljudi.

2. Ne ignoriraju osjećaje drugih ljudi

Empatija je još jedna važna karakteristika ljudi s visokom emocionalnom inteligencijom. Oni razumiju tuđe osjećaje te se mogu zamisliti na mjestu drugih ljudi. Nikada ne ignoriraju tuđe osjećaje, štoviše žele ih što bolje razumjeti jer su vrlo suosjećajni. Sposobni su čak i čitati osjećaje osobe po izrazu njezina lica i govoru tijela te mogu predvidjeti potrebe drugih jer su vrlo perceptivni.

3. Ne dopuštaju drugima da kontroliraju njihove osjećaje

Ljudi s visokom emocionalno inteligencijom jako su osjećajni, ali uvijek se trude kontrolirati vlastite osjećaje bez obzira na to što im drugi ljudi rekli. Drugim riječima, neće dopustiti da im drugi pokvare raspoloženje. Oni slave život i imaju pozitivan stav, čak i onda kada slave sami. Otporni su i brzo se oporave od bilo kakva oblika negativnosti, odbijanja, izdaje i sličnog.

4. Izbjegavaju mentalitet žrtve

S obzirom na to da su potpuno svjesni vlastitih osjećaja, shvaćaju da samo oni mogu kontrolirati to kako se osjećaju. Ne krive druge ako imaju loš dan te konstantno reguliraju svoje osjećaje kako bi se što bolje nosili sa svime što se događa oko njih. Emocionalno inteligentne ljude rijetko ćete čuti da se prijateljima žale na svoj život. Samosažaljenje nije njihov stil te same sebe motiviraju da se izvuku iz nezgodnih situacija.

5. Nisu samozadovoljni

Osobe s visokom emocionalnom inteligencijom uvijek se trude postići vlastite ciljeve i ne dopuštaju si pasivnost. Vjeruju u sebe, rade na tome da se riješe svojih strahova te se uvijek trude ostati motivirane bez obzira na zapreke na koje naiđu. Ne izbjegavaju promjenu i ne boje se izaći iz svoje zone udobnosti jer znaju da će tako potaknuti vlastiti mentalni razvoj i napraviti si put za bolju budućnost.

6. Ne dopuštaju da ih osjećaji potpuno svladaju

Iako su emocionalni inteligentni ljudi uvijek svjesni vlastitih osjećaja, ne fokusiraju se samo na svoj unutarnji svijet. Znaju kada se moraju usredotočiti na vanjski svijet jer su svjesni da će ako žive previše u vlastitoj glavi, stvoriti probleme kojih nikada nije ni bilo. Ostaju svjesni svojih osjećaja, ali ne dopuštaju da osjećaji upravljaju njihovim životima.

7. Ne ignoriraju uzrok zbog kojeg se osjećaju onako kako se osjećaju

Emocionalno inteligentni ljudi ne samo da znaju prepoznati vlastite osjećaje, već znaju i prepoznati zašto se osjećaju na određeni način. Uvijek će zaviriti malo dublje u same sebe ne bi li otkrili taj uzrok kako bi u potpunosti razumjeli zašto su se određeni osjećaji uopće pojavili te kako bi se znali nositi s tim osjećajima.

8. Ne upuštaju se u nepotrebne konflikte

Osobe s visokim kvocijentom emocionalne inteligencije znaju da su osjećaji energija te shvaćaju da moraju birati svoje bitke. U žustru raspravu upustit će se samo ako osjećaju da druga osoba zaslužuje objašnjenje ili kada im je jedini izbor da se suoče s tom osobom. Ipak, većinu konflikata izbjegavaju jer svoju energiju žele čuvati za pozitivne odnose s ljudima.

9. Ne upuštaju se u ogovaranje

Razumiju koliko štetno ogovaranje može biti te znaju da iz ogovaranja ne može proizaći ništa dobro. Rado će se upustiti u pozitivne, dublje i smislene razgovore s drugima, a izbjegavat će razgovore pune negativnosti. Oni jednostavno nemaju energije za vođenje besmislenih razgovora i održavanje površnih odnosa s ljudima.

10. Nije ih sram reći ne kada to moraju

Shvaćaju da ljudi imaju granice, uključujući i njih same, i da ne mogu uvijek svakome reći da. Poznaju vlastite granice te pristaju samo na one aktivnosti i zahtjeve koje mogu razumno izvršiti i ostvariti, piše Zadovoljna.

