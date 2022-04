10 razloga zašto se ujutro budite s glavoboljom – evo kada je to znak za uzbunu

Podijeli:







Izvor: Carolina Heza/ Unsplash

Niste još otvorili oči a glavobolja već tu? Ako vam se ovo događa često, niste sami.

“Jutarnje glavobolje su uobičajene. Ako se rijetko javljaju, nemate razloga za brigu, ali ako se bez posebnog razloga javljaju skoro svako jutro, sigurno se pitate zašto”, navodi neurologinja dr. Nasima Shadbehr.

Što uzrokuje pojavu jutarnjih glavobolja?

Bilo da je u pitanju migrena, tenzijska glavobolja ili neka druga, evo 10 razloga zašto do nje dolazi.

Muči vas nesanica

Postoji veza između sna i glavobolja pa tako nekvalitetan san može uzrokovati glavobolju.

Ali, čim se poboljša kvaliteta sna, glavobolja može nestati, pojašnjava dr. Shadbehr.

Patite od apneje u snu

Opstruktivna apneja u snu po zdravlje je mnogo opasnije stanje od hrkanja.

Osobe s opstruktivnom apnejom u snu zapravo prestaju disati do 400 puta tijekom noći. Ove stanke traju 10 do 30 sekundi, nakon čega slijedi hrkanje, odnosno ponovno počne disanje.

Zašto utječe na pojavu glavobolja? Manjak kisika može do kojeg dolazi može voditi do povećanog pritiska, što će voditi do glavobolje, piše Ordinacija.hr.

Imate napad migrene

Migrena se može javiti u bilo kojem trenutku, ali čini se da se kod većine ljudi razvije tijekom noći, a jedna je studija pokazala kako se javljaju u ciklusu što znači da će se javiti uvijek u slično vrijeme.

To može značiti da se ona javila tijekom sna i vi ste se probudili s jakom glavoboljom.

Kofeinska apstinencija

Kako biste pobijedili ovo stanje, pokušajte ne konzumirati kofein poslijepodne. I za početak nemojte naglo prestati piti kavu već ju polako zamijenite beskofeinskom.

‘Škripite’ zubima u snu

Stiskanje zubi može uzrokovati napetost u zglobovima koji vežu čeljust, a ta napetost može se pretvoriti u glavobolju ali možete osjetiti i bol u čeljusti.

Ako mislite da je za vaše glavobolje odgovoran ovaj problem, obratite se liječniku kako bi predložio rješenje.

Pili ste alkohol prije spavanja

Bilo da ste popili čašu vina nakon večere ili poslijepodne, možete se probuditi s glavoboljom.

Razlog leži u tome što alkohol utječe na nekoliko transmitera u mozgu koji su povezani s glavoboljom.

Jennifer Wider, stručnjak za zdravlje žena navodi kako je alkohol i diuretik što znači da može doći do dehidracije, koja je također povezana s glavoboljom.

Nuspojava lijeka

Ponekad za glavobolju mogu biti odgovorni lijekovi. Ako mislite da je su problem hormonske pilule, možete s liječnikom promijeniti terapiju.

Anksioznost i depresija

Osobe koje pate od depresije i anksioznosti su sklone glavoboljama, posebno tenzijskim, ali i migrenom.

Osobe koje pate od migrene će često iskusiti jači umor, što može negativno utjecati na svakodnevicu. Ako mislite da je to vaš problem, potražite stručnu pomoć.

Pojeli ste nešto što vam ne odgovara

Ako patite od alergija ili ste osjetljivi na hranu, upravo to mogu biti okidači glavobolje, stoji u studiji objavljenoj u magazinu Journal of Headache and Pain.

Ozbiljan uzrok

Kada joj se netko obrati radi čestih jutarnjih glavobolja, dr. Williams kaže kako je uvijek oprezna jer postoji i mala šansa da se radi o ozbiljnom uzroku kao što su tumor ili izraslina.

Osobe koje imaju tumor na mozgu često se bude uz jake glavobolje, a to se posebno često događa kako tumor raste. Iako ovo nije čest razlog, ali se ipak treba provjeriti, piše Ordinacija.hr.

