10 najromantičnijih plaža na hrvatskoj obali

Izvor: Grgo Jelavic/PIXSELL

Ove plaže oduzimaju dah svojom prirodnom ljepotom, skrivene su od masovnog turizma i idealne za romantično ljeto iz snova. Čak i ako ne možete otputovati na ove rajske lokacije, odmorite oči i ''osvježite'' se u našoj fotogaleriji na prekrasnim prizorima s našeg lijepog mora.

1. Plaža Pasjača u selu Popovići, Konavle

Prekrasna šljunčana plaža u podnožju strmih konavoskih stijena do koje se dolazi spuštajući se puteljkom i stepenicama izdubljenim u stijenama. Pasjača mami i oduzima dah spojem surovih stijena i žala, kao i pogledom na kristalno plavozeleno more. Idealna je za mlade parove, romantičare i one koji žele uživati u privatnosti.

2. Plaža Pupnatska luka, Korčula

Na širem području grada Korčule postoji nekoliko izoliranih plaža (npr. u uvali Žitna pokraj Zavalatice ili plaža u Samogradu pokraj Račišća), no svojom ljepotom ipak se izdvaja ona u uvali Pupnatska luka. Šljunčana plaža skrivena je od pogleda, ali ipak se do nje može doći asfaltiranom cestom.

3. Plaža Sturič, Lopar

Plaža Sturič na sjevernoj strani poluotoka Lopar predstavlja jedinstven doživljaj. Smještena je u čistoj netaknutoj prirodi, a obiluje skrivenim kutcima. Do nje se može doći barkom ili kopnenim putem, a u njezinoj blizini nalaze se brojne biciklističke staze, geološki i arheološki lokaliteti, kao i zapanjujuće biljne vrste.

4. Plaža Stiniva, Vis

Stinivu s morske strane zatvaraju dvije visoke kamene litice pa je polovica te šljunčane plaže uvijek u hladu. S kopnene strane do nje vodi iznimno strma kozja staza po kojoj se treba spuštati više od dvadeset minuta te je namijenjena samo najupornijim ljubiteljima osame.

5. Vela Luka, Baška na Krku

Pješčana ljepotica na krajnjem jugoistoku otoka Krka koju s jugoistočne strane zatvara rt Sokol. Vela Luka izgleda kao prizor s najljepših razglednica, a do nje se može doći morskim putem ili pješice.

6. Murvica, otok Brač

Na južnoj strani otoka Brača smjestilo se pitoreskno selo Murvica okruženo živopisnim vinogradima koje skriva istoimenu šljunčanu plažu, koja mami na kupanje i druge morske radosti.

7. Stjenovita plaža 70 metara od Mrtvog mora, otok Lokrum

Cijeli otok izgrađen je od karbonatnih stijena i pun je skrivenih uvalica u kojima se može uživati u ljetnim radostima. Jedno od takvih romantičnih mjesta skriva se nadaleko od Mrtvog mora, gdje se obično igra predstava Ekvinocijo u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara.

8. Plaža Slanica, Murter

Slanica je najpopularnija plaža na otoku Murteru, ali svojim kristalno plavim morem i pješčanim dinama neodoljivo podsjeća na rajske plaže iz najpoznatijih holivudskih filmova te se zbog toga morala naći na popisu najromantičnijih plaža na kojima bismo voljeli provesti ljeto.

9. Plaža Sveti Ivan, Cres

Bijela šljunčana plaža skrivena je od pogleda te se nalazi podno mjestašca Lubenice, koje se izdiže na 387 metara visokoj litici. Do nje se stiže brodom ili pješice, ali šetnja će trajati i do 40 minuta. Nerijetko se nađe na popisima najljepših hrvatskih i europskih plaža.

10. Plaža Jezero, Pelješac

Do plaže smještene u blizini Dube Pelješke lako je doći, ali unatoč tome tamo se nećete gužvati s gomilom kupača. Divno more okruženo je predivnim zelenilom, a ta mirna plaža idealna je za sve koji žele pobjeći od ljetnih gužvi, piše Zadovoljna.hr.

