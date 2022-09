Tko će sve kročiti crvenim tepihom u Dubrovniku?

Podijeli:







Izvor: United Grupa

Stručni žiri, brojni profesionalci iz svijeta televizije, produkcije kao i brojni eminentni poznati gosti iz kreativne industrije, stižu uskoro u Dubrovnik gdje se prvi put održava polufinalno ocjenjivanje jedne kategorije za „50. Međunarodnu nagradu Emmy®“.

Žiri sastavljen od vrhunskih profesionalaca iz svijeta produkcije i televizije, ocjenjivat će 14. rujna projekte unutar kategorije Telenovela, jedne od 17 kategorija koje se dodjeljuju za ovu prestižnu nagradu. Prema pravilima ‘Međunarodne akademije za televizijsku umjetnost i znanost’ članove stručnog žirija imat ćemo priliku saznati tek nakon procesa žiriranja, koji će u konačnici odrediti nominirane za ‘Međunarodnu nagradu Emmy®’.

VEZANA VIJEST United Media dovodi internacionalnu Emmy nagradu u Dubrovnik

Nathaniel Brendel, direktor ‘Međunarodne akademije za televizijsku umjetnost i znanost’ izjavio je: ”Zahvaljujemo našoj članici Victoriyi Boklag i United Mediji što su ugostili polufinalni krug ocjenjivanja u Hrvatskoj, koji je sastavni dio natjecanja Međunarodne nagrade Emmy®, te koji će okupiti vodeće televizijske profesionalce iz regije.”

U prekrasnom i jedinstvenom Dubrovniku, koji je i sam često kulisa brojnih domaćih i svjetskih produkcija, okupit će se ovim povodom i brojni gosti United Medije i Nove TV koji će svojim dolaskom uveličati ovaj prestižan događaj, a on će kulminirati svečanom gala večerom. Tko će sve kročiti na crveni tepih povodom polufinalnog kruga ocjenjivanja ‘Međunarodne nagrade Emmy’, saznat ćemo uskoro, no ovaj događaj će zasigurno u Dubrovniku okupiti brojna poznata TV lica, zvijezde i ostale relevantne uzvanike iz regije i svijeta. Sve to bit će popraćeno i na mnogobrojnim platformama United Medije, koja u svom portfoliju ima više od 50 televizijskih kanala.

Ujedinjeni pod imenom United Media stoji velika produkcijska mašinerija koja proizvodi najpopularnije filmove i serije namijenjeni širokoj publici, a osim što je produkcijski lider na regionalnoj razini, značajan utjecaj ostvaruje i na globalnoj razini. O tome svjedoči uspješna prodaja originalne produkcije United Medije diljem svijeta kao i izvrsni rezultati gledanosti. I brojne nagrade pristigle su na adresu produkcije United Medije pa je tako serija ”Kljun” osvojila nagradu publike za najbolju seriju na međunarodnom festivalu u Cannesu 2021.,

”Senke nad Balkanom 2” dobitnica je nagrade Zlatna antena za najbolju seriju na regionalnom Festivalu drama i serija FEDIS 2020, te nagrade za najbolju žensku ulogu i glazbu. Ova serija osvojila i nagradu publike za najbolju seriju na Sarajevo film festivalu 2019. godine. Nagradom Zlatna antena nagrađen je i scenarij serije ”Ubice mog oca 2”, te glavna muška uloga. Najpopularnijom serijom u regiji je na Festivalu drama i serija Fedis proglašene i serije ”Konak kod Hilmije” kao i serija produkcije Nove TV ”Drugo ime ljubavi”. Film „Vikend sa ćaletom“ dobitnik je nagrade Zlatna antena 2021. za najbolju mušku ulogu te nagrade Grand Prix NAISA za najbolje glumačko ostvarenje na festivalu Filmski susreti u Nišu 2021.godine. Film „Aleksandar od Jugoslavije“ osvojio je nagradu za najboljeg glumca festivala po ocjeni publike na festivalu Filmski susreti u Nišu 2021. Bugarska serija “The Hunt for Salamander” je također dobitnik više nagrada na različitim festivalima. Popularne serije iz produkcije Nove TV također se mogu pohvaliti nizom nagradama i nominacijama. Tako je najboljom domaćom serijom 2019. proglašena serija ”Na granici” kojoj je prema izborom publike dodijeljena nagrada ”Zlatni studio”, a iste godine osvojila je i nagradu Story Hall of Fame koji je uručen osim seriji i glavnoj glumici u kategoriji Novo lice. Ista nagrada dodijeljena je i glavnoj glumici serije ”Čista ljubav” 2018. godine. Serija ”Čista ljubav” 2018. nominirana je također za prestižnu međunarodnu nagradu Venice TV Award.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.