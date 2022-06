Taraba za N1 otkrio kada stiže 2. sezona Šutnje, progovorio i o drugim planovima

Podijeli:







Tihomir Ladišić nalazi se u Dubrovniku gdje prati sve vezano za NEM. O glavnom ovogodišnjim trendovima konferencije razgovarao je s državnim tajnikom u Ministarstvu kulture Krešimirom Partlom i producentom Nebojšom Tarabom.

Govoreći o tome što se na hrvatskom audiovizualnom tržištu dogodilo donošenjem novog Zakona o elektroničkim medijima, Partl je rekao kako smatra da je novi Zakon uveo novi smjer u taj sektor. Spomenuo je kako je ukinuta zabrana vertikalne integracije pa sada telekomi mogu biti i nakladnici, što je bila i tema jednog od današnjih panela – kako potaknuti operatere da počnu ulagati u sadržaj.

“Cijeli svijet ide prema diverzifikaciji pa i mi. Hrvatska je uvela i obvezu straming platformama, moraju plaćari 4 posto. Prvi smo to uveli još u listopadu prošle godine, rekao bih da smo sretni. To je bitno ne samo zbog financiranja, nego i zbog streaming kanala. Želimo da sadržaj bude kvalitetniji, a za to je potrebno više izvora financiranja. Telekomi kojima je ovo nova mogućnost će morati tražiti svoju poziciju na tržištu. Zadnje divje godine prikovale su ljude uz televizore. Kako napraviti razliku? Ulaganjem u vlastitu proizvodnju. … Jasno nam je da su telekomi orijentirani u biznis, želimo zajedničku korist jednih i drugih”, kaže Partl.

S njim se slaže i Taraba koji kaže kako su promjene dobre, ali zasad, ipak, samo na papiru.

“Ove promjene su izuzetno dobrodošle i otvaraju nekoliko novih biznis-stramova neovisnoj produkciji. Drago nam je da je skinut teret s javnog servisa koji je desetljećima glavi generator hrvatske produkcije. Stvari su zasad još na papiru. Na papiru izgledaju jako dobro, optimistično i zbilja nas dobro pozicioniraju i u odnosu na etablirana europska tržišta”, kaže producent.

Govoreći o situaciji na medijskoj sceni u Hrvatskoj, Partl govori kako je tržište sada slobodnije nego prije, ali i dalje regulirano. “Nije dobro da bude monopola, dobro je da ima što više velikih igrača na tržišut”, kaže on dodajući da u cijeloj audio-vizualnoj industriji fali novca. “U drugim zemljama se više produciraju filmovi serije… Želimo okruženje u kojemu naši filmovi i serije mogu svoje nagrade dobro monetirzirati. Želimo vratiti publiku u kina, da gledaju hrvatski film. Hrvatski film je dobar, ali moramo svi zajedno raditi”, kaže.

Hrvatskoj produkciji uskoro će biti dostupno 30 milijuna eura. Partl se nada da će se taj novac u potpunosti iskoristiti jer je riječ o bespovratnim sredstvima koja su osigurana kroz NPOO. Ipak, oni koji se jave na natječaje, trebali bi znati da će morati uložiti i dio vlastitih sredstava.

S Nebojšom Tarabom Tihomir Ladišić kratko je razgovarao i o popularnoj seriji Šutnja, dijelovi koje su snimani u Ukrajini, kratko prije izbijanja rata u toj zemlji.

“Život je tako htio da smo u Šutnji uhvatili neke zadnje mirnodopske kadrove Kijeva, divnog grada koji se baš tada budio, vibrantan, živ, kaotičan, velik… Gle, teško nam je. Mi smo u stalnom kontaktu, već pripremamo drugu sezonu, dobar dio njih se vratio u Kijev gdje je situacija normalnija, ali očito ništa više neće biti kao prije, barem neki dugi niz godina. Nažalost, mi to jako dobro znamo i osjećamo”, kaže Taraba kratko.

Za N1 je otkrio i kako je pripremi druga sezona Šutnje, ali i progovorio o ostalim projektima koje Drugi plan, kao jedan od najkreativnijih sudionika hrvatske AV industrije priprema.

“Druga sezona Šutnje, krajem godine. Za nekih 14 dana počinjemo u Lovranu snimati drugu seznu vrlo uspješne britanske serije Hotel Portofino, koja je bila hit i za koju se nadam da će je hrvatska publika uskoro vidjeti. Trenutno su nam u razvoju dva velika koprodukcijska projekta s Njemačkom i Islandom, očekujemo da ćemo već sljedeće godine u produkciju barem jednog od njih”, rekao je Taraba.

Podsjetimo, u ponedjeljak je krenulo deveto izdanje najvećeg regionalnog događanja u TV industriji New Europe Market – NEM. I ove godine donosi ekskluzivne premijere, panele i prezentacije, ali i prilike za networking. I u iduća dva dana najbolji svjetski medijski stručnjaci, panelisti i prezenteri komentirat će nove trendove, različite strategije i promjene u televizijskoj branši. Uz najveća imena televizijske profesije iz svijeta, N1 televizija i ove godine dio ovog velikog događanja.

