Podijeli:







Izvor: N1

Beata Bagi radila je dugi niz godina u SAD-u kao zagovornica prava žrtava teških kaznenih djela na sudu, a neka od najupečatljivijih iskustava opisala je u svojoj prvoj autobiografskoj knjizi "Ožiljci – priče iz američke sudnice". Beata je odlučila vratiti se na književnu scenu, ovog puta s krimićem "Oceanovih 18".

“Oceanovih 18 je moja druga knjiga. Prva knjiga pod naslovom ‘Ožiljci’ koja je izašla prošle godine u izdanju Medicinske Naklade bila je autobiografskog tipa. U njoj sam opisala moj rad kao zagovornice za prava žrtava teških kaznenih djela na Okružnom Kaznenom sudu u američkoj državi Connecticut. Kroz opis nekih od slučajeva na kojima sam radila podijelila sam s čitateljem kako i zašto je rad s ljudima, čija su tijela i duše povrijeđene teškim zločinima, težak i iscrpljujući. Naslov “Ožiljci” zapravo se odnosi na ožiljke na mojoj duši koje je takav rad ostavio. Vrlo sam ponosna činjenicom da je ta knjiga proglašena od strane 12 hrvatskih znanstvenika kao knjiga koju treba pročitati. Pronaći svoju knjigu na istoj listi s knjigama Isaaca Asimova i Davida Attenborougha je veliki kompliment”, govori nam Beata Bagi.

VEZANE VIJESTI Tko će sve kročiti crvenim tepihom u Dubrovniku? Dokumentarac Laure Poitras osvojio Zlatnog lava na filmskom festivalu u Veneciji

Kako navodi, ideja za novu knjigu “Oceanovih 18” rodila se dok je prošlog ljeta sjedila u Milni na otoku Braču i promatrala za vrijeme Yacht Weeka dolazak brojnih katamarana u luku.

“S uzbuđenjem sam ispričala suprugu ideju za knjigu. Činilo mi se da bi taj lagani krimić mogao biti odlična razbibriga kao ljetno čitanje na plaži. Od pisanja do izdavanja knjige stvari su se malo produžile tako da je knjiga postala realnost tek krajem ovog ljeta. No kad bolje razmislim izlazak knjige krajem ljeta daje nam priliku da, nakon što se vratimo s mora i suočimo se s realnosti – posao, škola… ako pronađemo slobodan trenutak, ono kada padnu temperature i počnu kiše, pobjegnemo od realnosti i kroz moju knjigu si makar u mislima vratimo mirise i slike mora”, govori nam Bagi.

Radnja knjige “Oceanovih 18” započinje u fiktivnom mjestu Mirna, za koje Bagi tvrdi da je inspiracija bilo mjesto Milna na Braču.

“Nakon smrti mlade djevojke pod čudnim okolnostima u mjestu Mirna, radnja knjige se nastavlja u gradiću, Naples, Florida. Kroz ovu krimi priču opisujem dva mjesta, jedno naše tipično malo otočno mjesto i jedan bogati gradić u Americi”, rekla je.

“Pišem o onom što znam”

Svoje pisanje opisala je kao nepretenciozno, jednostavno i za razonodu.

“Pišem o onom što znam, i pišem jer me to veseli. Dok pišem vodim se onim što je Ernest Hemingway, jedan od najvećih pisaca dvadesetog stoljeća rekao: Piši o onome što znaš, izostavi nepotrebne riječi i ne čini to da bi postao slavan. Pri pisanju pomoglo mi je to što sam po edukaciji pravnica, što imam magisterij iz suvremenih metoda istrage scene kriminala, te brojni treninzi o tome kako razumjeti traumu prouzrokovanu kaznenim djelima i kako pomoći žrtvama kriminala”, rekla nam je.

Kroz dvadeset godina kao zagovornica prava žrtava Bagi je pročitala tisuće policijskih izvještaja i razgovarala s tisućama žrtava o tome što im se dogodilo i o posljedicama kriminalnih radnji kojima su te žrtve bile podvrgnute.

“Uz to surađivala sam s državnim tužiteljima dok su oni istraživali kaznena djela i pripremali se za suđenja, a isto tako godinama sam predavala na policijskoj akademiji na temu kako uspješno raditi sa žrtvama kriminala. Moja knjiga ima puno motiva. Od pokušaja moje junakinje da preboli gubitak voljene osobe, preko dostavljanja vijesti o smrti voljene osobe, do proučavanja ljudskih reakcija dok je junakinja u potrazi za istinom. Sve što sam u knjizi napisala je kombinacija vlastitog iskustva i mašte”, rekla je.

Ipak, kako navodi, ponekad se pri pisanju mora zapitati gdje je granica osobnog iskustva, a gdje počinje mašta.

“Tisuće policijskih izvještaja su pohranjeni negdje u mojoj podsvijesti i kroz pisanje te misli, ta sjećanja nađu put na papir. Pisanje je na neki način kao priprema za suđenje. Kao što sam spomenula, u svom radu na kaznenom sudu u Americi kao zagovornica prava žrtava sam u velikom broju slučajeva surađivala u pripremama za suđenje i diskutirala s tužiteljima kako predstaviti slučaj poroti. Kako kroz svjedoke i druge dokaze ispričati priču koja je kulminirala u kaznenom djelu. Pisanje je slično tome, jer likovi u knjizi su zapravo svjedoci jedne priče”, rekla je.

Prva promocija knjige bila je u Milni prije desetak dana. Promocija u Zagrebu bit će 15.09.2022 u 19 sati u knjižari Hoću knjigu u Bogovićevoj ulici.