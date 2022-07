Rage Against The Machine objavili live album uoči nastupa u zagrebačkoj Areni

Podijeli:







Izvor: Andrew Burton/Getty Images/AFP

Grupa Rage Against The Machine (RATM) objavila je album „Live & Rare“ u povodu velike svjetske turneje „Public Service Announcement“, koja 17. rujna stiže i u zagrebačku Arenu, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

„Live & Rare“ donosi službene bootleg snimke i demose iz razdoblja od 1991. do 1997. godine. Izdanje je službeno objavljeno samo u Japanu davne 1998., a sada je po prvi put dostupno globalno putem streaming servisa.

Album sadrži ukupno 15 skladbi. „Bullet In The Head“ i „Settle For Nothing“ snimljene su 1993. na koncertu u Amsterdamu, a u Nizozemskoj su još zabilježene „Zapata’s Blood“, „Without A Face“ i „Black Steel In Hour Of Chaos“, obrada grupe Public Enemy, čiji se frontman Chuck D pridružio bendu na pozornici za tu priliku.

„Bombtrack“, „Take The Power Back“, „Freedom“ i cover N.W.A. „Fuck Tha Police“ snimljene su na američkim i kanadskim koncertima, a poseban dodatak je pjesma Allena Ginsberga „Hadda Be Playing On The Jukebox“ koju je bend izveo u Detroitu.

„Live & Rare“ sadrži i „Darkness“ i „Clear The Lane“, koje su se originalno našle na demo izdanju objavljenom prije epohalnog debi albuma, a na kraju su se našli bonus trackovi – žive verzije pjesama „People Of The Sun“, „No Shelter“ i obrada „The Ghost Of Tom Joad“.

Dobar dio pjesama s tog albuma RATM je uključio u svoju aktualnu svjetsku turneju „Public Service Announcement“, u sklopu koje će 17. rujna nastupiti u zagrebačkoj Areni. Na njihovom prvom gostovanju u Hrvatskoj kao specijalni gosti nastupit će hip hop duo Run The Jewels.

RATM će u Areni dočekati fanovi iz doslovce cijelog svijeta. Osim regije i brojnih europskih zemalja, ulaznice se prodaju i na dalekim lokacijama poput Argentine, Novog Zelanda, Hong Konga, Singapura, Dominikanske Republike i Guatemale.

U kupnji prednjači domaća publika te fanovi iz Italije, Slovenije i Srbije, a prema trenutnim brojkama 46 posto ulaznica prodano je izvan Hrvatske. Zbog izuzetne potražnje u prodaju su puštene dodatne ulaznice u sektorima Tribine sjedenje 2 i Tribine sjedenje 1.

