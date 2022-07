Otvoreno 37. zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini

Podijeli:







Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Premijerom predstave Slavka Kolara "Svoga tela gospodar - Smešna pripovest u dva dela", u režiji Damira Lončara otvoreno je u subotu navečer 37. zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini.

Redatelj predstave Damir Lončar istaknuo je kako je tekst “Svoga tela gospodar” svjetlo dana ugledao kao pripovijetka, a skoro četvrt stoljeća poslije Kolar je napisao dramu pod istim naslovom, nedugo kasnije i scenarij za film Fedora Hanžekovića.

Koristeći motiv iz stvarnog života kojemu je uistinu svjedočio, Kolar plete priču, naglašava Lončar, o nesretnom, dogovorenom braku između pristalog seoskog momka Ive i šepave, ali bogate Rože.

Taj ugovoreni brak, brak bez ljubavi ili barem uzvraćene ljubavi, ishodište je tragike koju ova drama nosi, napomenuo je, dodavši kako je junica Pisava, koju Roža donosi u miraz uzrok sladostrasnih pogleda njenog svekra kojemu ta krava postaje životna opsesija i rješenje svih egzistencijalnih problema uzrokovanih teškom neimaštinom.

Istodobno, ocjenjuje Lončar, Pisava postaje i ‘casus belli’ svih nesporazuma i sukoba novih mladenaca i njihovih roditelja.

Kolar kao protutežu ozbiljnosti svog zapleta nudi i široku lepezu lica koja na svoj neodoljiv, simpatičan način slikaju smiješnu stranu tog komada, napomenuo je dodavši kako koristeći vrlo podatan govor turopoljske kajkavštine dramski tekst postaje neizmjerno životan u spoju komičnog i tragičnog, kao uostalom i život sam.

U predstavi glume Damir Lončar, Davor Svedružić, Vanja Ćirić, Filip Detelić, Lara Nekić, Zlatko Ožbolt, Barbara Rocco, Dajana Čuljak, Dea Presečki, Ognjen Milovanović i Borna Galinović.

Predstava će igrati sve do 3. rujna, svaki dan osim nedjelje i ponedjeljka, do 13. kolovoza s početkom u 21 sat, a od 16. kolovoza do 3. rujna u 20 sati.

Ulaznice se mogu nabaviti na blagajni u Histrionskom domu (Ilica 90), koja će raditi od utorka do subote (osim blagdanom i praznikom) od 10 do 14 sati. Blagajna u parku Opatovina će raditi dva sata prije izvedbe, gdje će biti moguća kupnja ulaznica za predstavu koja je taj dan.

Slavko Kolar (1891. – 1963.) je u hrvatskoj književnosti prvenstveno poznat kao prozaik, no pisao je i drame.

Zagrebačko histrionsko ljeto već 37. godinu obogaćuje kulturnu ponudu grada Zagreba u ljetnim mjesecima.

