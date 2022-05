Podijeli:







Izvor: N1

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek reagirala je u četvrtak na optužbu redatelja Jakova Sedlara da HAVC i Ministarstvo nisu poduprli snimanje njegova filma o Franji Tuđmanu, rekavši da Sedlar iznosi neistine, a novac nije ni mogao dobiti jer se nije prijavio na natječaj.

“Po ne znam koji put gospodin Sedlar iznosi neistine”, ustvrdila je Obuljen Koržinek dodavši da se redatelj prije tri tjedna obratio Ministarstvu sa zahtjevom za financiranjem filma o Tuđmanu “iako jako dobro zna da Ministarstvo kulture ne može financirati filmove te da bi, kada bi to napravilo, kršilo zakone”.

Sedlar je u srijedu prigodom premijere filma “Bilo jednom u Hrvatskoj” o Tuđmanovu životu izjavio da su Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) i Ministarstvo tri puta odbili financirati film, prozvavši ministricu za nekompetentnost.

Njegov scenarij za igrani film, objasnila je ministrica, nije prošao stručno povjerenstvo HAVC-a pa je on tada odlučio raditi dokumentarni film. Međutim, za taj film nije zatražio sredstva ni za postprodukciju niti za distribuciju, iako je mogao.

“Danas po ne znam koji put pokušava reklamirati svoj film iznoseći neistine i tvrdeći da ga je država odbila financirati”, rekla je ministrica novinarima u Hrvatskom saboru.

Jedina je istina, istaknula je -Sedlar se nije prijavio na natječaj pa onda novac nije mogao ni dobiti.

“Zloupotrebljava ime prvog hrvatskog predsjednika i želi insinuirati da Ministarstvo kulture i medija, pa valjda onda i naša Vlada, ne bi financirali njegov film o prvom hrvatskom predsjedniku”, rekla je Obuljen Koržinek dodavši da se istovremeno financiraju drugi filmovi pa “neka se zapita, možda netko drugi radi kvalitetnije filmove”.

Na pitanje o odabiru glumca Kevina Spaceya za ulogu predsjednika Tuđmana, ministrica je odgovorila kako joj nije jasan odabir glumca “koji je imao veliku karijeru, ali je u ovom trenutku opterećen ozbiljnim optužbama i zapravo nitko s njim ne želi raditi”.

“Meni to nije jasan odabir, ali evo to na dušu i savjest gospodinu Sedlaru koji je to organizirao, a i sada to na ovakav zlonamjeran način, pun neistina, pokušava promovirati”, kaže Obuljen Koržinek.

