Hot teme, vodeći stručnjaci i glazbene zvijezde na Weekend Media Festivalu

Izvor: N1

Najveća regionalna konferencija Weekend Media Festival će od 22. do 25. rujna u Rovinju okupiti vodeće stručnjake i entuzijaste iz svijeta medija, marketinga i komunikacija.

Boris Kovaček, izvršni direktor i producent Weekend Media Festivala za Novi dan je predstavio program.

“Petnaesta je godina Weekend Media Festivala. Mediji nikad nisu bili bitniji. Izvještavaju i o svim stvarima koje nas uznemiravaju. Pokušavamo 15 godina okupiti najbolje iz struke i napraviti platforme, pratiti trendove ali se i zabaviti. Ove godine imamo izvrsnog predavača koji dolazi iz Izraela. Yossi Melman govorit će o važnosti kontraobavještajnih službi, govorimo o cyber sigurnosti, rat nas okružuje, to je jako hot tema”, rekao je.

Od ostalih tema važnih za industriju pojavljuje se i Web 3.0.

“Ženska prava su također tema, vodimo li danas bitke koje su vodile naše bake? Imat ćemo Sašu Savića koji dolazi iz Amerike i koji je vodeći marketinški stručnjak, govorit će o tektonskim promjenama u marketingu zbog manjka radne snage, novih tehnologija i umjetne inteligencije”.

Od uzbudljivog glazbenog programa Kovaček izdvaja:

“Dovodimo trenutno najveće regionalne zvijezde Konstrakte & Zemlja Gruva. Vojko V nastupa, Marija Mirković iz ex The Frajle & Banda, Darko Rundek i Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije otvaraju Festival, nastupa i Matija Cvek & The Funkensteins. Imamo sjajne DJ-jeve”, rekao je.