Uloga Boga u prometnoj signalizaciji

Izvor: Tanja Draškić Savić

„Ovo jučer na Maksimiru, meni je to lijepo. Da praznovjerna mladež iz svih pripizdina prvi put u životu vidi semafore, neki možda isprobaju i onaj gumb za zeleno, pa poslije neka si i zapjevaju na mjestu u Zagrebu koje ih najviše podsjeća na dom: velikoj razrovanoj livadi. Svi imaju pravo na zabavu, čak i ludi sektaši koji u 2022. godini misle da smo nastali od žene rebra koja je pojela jabuku koju joj je dala zmija iz govorećeg grma za što se morao iskupiti židovski zombi koji je sam svoj otac.“

Tim statusom na Facebooku osnivač Indexa Matija Babić osvrnuo se na maksimirski koncert „Progledaj srcem“ – „katolički Woodstock“, kako su ga preuzetno nazvali kaptolski promoteri – podigavši veliki oblak prašine na horizontu hrvatske ravne ploče. Nije tako prošlo dugo, a Matiji Babiću odgovorila je nova zvijezda desne inteligencije Nikolina Nakić, punom titulom „kolumnistica, nekadašnja nastavnica, majka četvero djece i autorica bloga Genijalni um“.

„Čujem da Matija Babić katolike koji su došli na koncert radosno poziva da uživaju u blagodatima velikog grada i da uživaju u pogledu na semafore, ako se na njima snađu kao djeca iz provincije. Hoće bez brige, snaći će se. Gradska dječica uživaju u semaforima čiji je izumitelj francuski katolički bogoslov Claude Chappe. Nije se uspio zarediti za svećenika jer mu je ekipa francuskih pravednih revolucionara rasturila i raspustila bogosloviju. Ali eto, izumi ovaj bogoslov semafor. Hvala na podsjećanju čime su VAS katolici sve zadužili. Poznavanje povijesti je fenomenalna stvar.“

Nikolinin efektni odgovor Babiću proširio se hrvatskim rubom interneta i društvenim mrežama kao Riječ Božja po Africi. Desna strana hrvatskog svijeta likovala je uz vatromet. „Nikolina Nakić majstorski odgovorila na uvrede Matije Babića!“, javili su svi katolički i domoljubni portali. „Nikolina Nakić pokopala Matiju Babića!“ „Matija Babić na aparatima!“ „Genijalni um protiv žovijalnog njuma!“ Dobro, ovo posljednje sam izmislio, i sam oduševljen Nikolininom hitrom pameću. Kako se samo sjetila! Matija zajebava katolibane iz pripizdine da u Zagrebu prvi put vide semafor, a taj isti semafor izmislio katolički bogoslov! Touche! Babić na semaforima! Da, aparatima. „Poznavanje povijesti je fenomenalna stvar.“

E sad. Odakle da krenem? Možda najbolje od početka.

Konačno, upravo tom genijalnom pitalicom – „Odakle da krenem? Možda najbolje od početka“ – genijalna je Nikolina svojedobno započela kolumnu koja je proslavila, onu o abortusu, pa hajde, rekoh, da i ja jednom krenem od početka.

Za početak, recimo, rečeni francuski katolički bogoslov Claude Chappe uopće nije izmislio semafor. Točnije, izmislio ga je – pače, dao mu i ime, od grčkog σῆμα (sêma, „znak“) i φορός (phorós, „nositi“) kao, hm, „znakonosac“ – samo što njegov „semaphore“ uopće nije bio naš današnji, semafor gradski obični: Chappe je „semaforom“ krstio svoj izum mreže tornjeva sa zglobnim krakovima i teleskopima za primanje i prenošenje informacija. „Semaphore“ je, uostalom, bio tek alternativni naziv: Chappe je svoj sustav zapravo nazvao „tahigraf“, „brzopis“, dok je francuska vojska inzistirala na nazivu „telegraf“, „dalekopis“. Chappeov je izum, dakle, u strogo tehničkom smislu preteča klasičnog „telegrafa“, čak i modernih telekomunikacija, ali ne i suvremenog gradskog semafora.

U vrijeme kad je Claude Chappe 1792. uspješno predstavio prvu „semaphore“ signalizacijsku liniju između Pariza i Lillea – pa dvije godine kasnije senzacionalno, za svega sat vremena, dojavio u Pariz vijest o padu više od dvjesto kilometara udaljenog Condé-sur-l’Escauta – klasični su gradski semafori, još bili daleko: prvi će niknuti u Londonu tek osamdesetak godina kasnije, i izumit će ga engleski željeznički inženjer John Peake Knight.

Ali dobro, to bi već bilo sitničarenje. Za izum klasičnog gradskog semafora inženjer Knight bio je, uostalom, nadahnut konceptom željezničke signalizacije, a željeznička signalizacija izravno je pak izvedena iz ideje Chappeova „telegrafa“. Za nastanak suvremenog crveno-žuto-zelenog semafora, reći će netko zloban, Chappe je tom logikom zaslužan koliko i nepoznati davni izumitelj dimnih signala, iz čije se ideje prenošenja informacija na daljinu mogao nadahnuti naš današnji junak, ali to svakako ne umanjuje Chappeove zasluge.

Pretpostavimo dakle za potrebe Nikolinine teze da je Claude Chappe zaista izumio semafor kakvoga danas poznaju hrvatski katolici. Najzad, priznat ćete, bila bi nenadoknadiva šteta kad bi cijela veličanstvena teza o „gradskoj dječici koja uživaju u semaforima čiji je izumitelj katolički bogoslov Claude Chappe“ propala samo zato što monsieur Chappe – kojemu je „ekipa francuskih pravednih revolucionara rasturila i raspustila bogosloviju“ – uopće nije izumio semafor.

Drži li dakle Nikolinina teorija vodu čak i tako radosno oslobođena slijepog poštovanja činjenica? Što ne bi bilo u redu s tezom kako se je katolički genij zaslužan za semafore, budući da se „Claude Chappe nije uspio zarediti za svećenika jer mu je ekipa francuskih pravednih revolucionara rasturila i raspustila bogosloviju“, pa je „ovaj bogoslov, eto, izumio semafor“?

Tko će prvi? „Genijalni um“? Neki manje genijalni katolički um? Itko?

Dobro, onda ću ja.

Claude Chappe d’Auteroche – rođen na Božić 1763. u Brûlonu, umro 23. siječnja 1805. u Parizu – zaista je bio viđen za svećenika: iako je više volio fiziku nego katekizam, i više ga je zanimao elektricitet nego Riječ Gospodnja, otac ga je poslao na bogosloviju i nakon školovanja zaista je 1783. dobio dobro plaćenu opatijsku sinekuru u župi Saint-Martin de Châlautre and Baignolet, nedaleko Pariza. Život mu se – i to je točno – prevrnuo izbijanjem Francuske revolucije, kad mu je, kako ono, „ekipa pravednih revolucionara rasturila i raspustila bogosloviju“. I što onda radi mladi Claude?

Ostavši bez sinekure, posla i novca, vraća se u rodni Brûlon i potpuno posvećuje znanosti. Počinje objavljivati znanstvene radove, u Parizu se učlanjuje u prestižni Société Philomatique, i uskoro – zahvaljujući društvenom utjecaju najstarijeg brata Ignacea, upravo jednog iz „ekipe pravednih revolucionara“ i zastupnika bezbožne Zakonodavne skupštine – njegov izum „tahigrafa“, odnosno „semafora“, dobiva punu podršku revolucionarne Narodne skupštine.

Ostalo je, ono šta se reče, povijest: nesuđeni opat Chappe od „ekipe pravednih revolucionara“ dobio je naslov Ingénieur télégraphe, funkciju upravitelja Državnog telegrafa i plaću od šest stotina franaka, a kao tornjeve za mrežu njegovih „semafora“ nova je bezbožna vlast koristila čak i crkvene zvonike, poput onoga na crkvi svetog Petra na pariškom Monmartreu.

Pokušat ću ponoviti, ali sada nešto sporije, kako bi me i genijalni umovi mogli pratiti. Dakle.

Claude – Chappe – bio – je – provincijski – župnik – iz – francuske – pripizdine – sve – dok – nije – izbila – Francuska – revolucija – nakon – čega – je – njegova – župa – raspuštena – a – on – se – posvetio – znanosti – pa – uz – pomoć – brata – revolucionara – i – financijsku – podršku – revolucionarnih – vlasti – u – Parizu – izumio – jebeni – semafor.

Uf.

Da nije, eto, bilo bezbožne Francuske revolucije i „ekipe pravednih revolucionara“, velečasni bi Claude u Saint-Martin de Châlautre and Baignoletu ostao zapamćen kao „ludi pop“, i sam Nikolinin Bog zna kamo bi ga to odvelo. U to vrijeme, na primjer, vatikanski je Index librorum prohibitorum još uvijek strogo zabranjivao genijalnog katolika Galilea i njegovu bogohulnu ideju heliocentričnog sustava. Sam zloglasni Indeks zabranjenih knjiga, uostalom, Crkva je stavila izvan snage tek prije pedesetak godina!

Ukratko: da nije bilo Francuske revolucije, gradska dječica što su naumila na maksimirski „katolički Woodstock“ smrtonosne bi zagrebačke ulice pretrčavala moleći se milosrdnom Svevišnjem da na njih ne naleti kakav bezbožni tramvaj, automobil ili šleper!

Ili, jezikom Genijalnog uma: „Čujem da Nikolina Nakić radosno poziva Matiju Babića da uživa u milosti Svemogućeg Boga, ako se na raskršćima snađe kao ateist. Hoće bez brige, snaći će se. Ateisti uživaju u semaforima čiji je izumitelj francuski fizičar Claude Chappe. Nije se uspio zarediti za svećenika jer mu je ekipa francuskih pravednih revolucionara rasturila i raspustila bogosloviju. Pa ovaj, eto, izumi semafor. Hvala na podsjećanju čime VAS je Francuska revolucija sve zadužila.“

Poznavanje povijesti, priznajte, fenomenalna je stvar.

