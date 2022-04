Podijeli:







Izvor: Tanja Draškić Savić

"Punih dvadeset godina gradske ulice metem istom metlom", ponosno se u epizodi "Heroes and Villains" kultne BBC-jeve serije "Only Fools and Horses" – kod nas, naravno, "Mućke" - hvali ulični čistač Colin Ball, pokazujući za stolom puba Fatty Thumb orden i nagradu koju je od Gradskog vijeća Peckhama dobio za štednju općinskih budžetskih sredstava.

Divan je bio Colin Ball, igrao ga je fantastični Roger Lloyd-Pack. U seriji je bio poznatiji pod nadimkom Trigger, kod nas sretno prevedenim kao Brzi.

„Dvadeset godina održavam tu metlu“, ozbiljnim glasom objašnjava tako Brzi pred Delom, Rodneyjem i Boyciejem. „Četrnaest puta promijenio sam joj dršku, a sedamnaest puta četku.“

„Kako dovraga to onda može biti ista bloody metla?“, pita Brzoga na kraju vlasnik puba, dobri stari Sid Robertson, na što nezajebivi Trigger jednostavno podigne legendarnu metlu: „Evo je tu. Koji ti još dokaz treba?!“

Da, to je bila ta scena.

Gledao sam predsjednika Vlade Andreja Plenkovića kako nakon sastanka s predstavnicima parlamentarne većine pred novinarima predstavlja nove ministre, i nisam se mogao oteti dojmu da sam to već negdje vidio. Dobro, reći ćete, javno predstavljanje Plenkovićevih novih ministara proteklih smo godina gledali češće nego pressice nacionalnog Stožera za borbu protiv pandemije koronavirusa – samo rekonstrukcija Vlade u Hrvata vječna jest – ali ne, ovo je bilo drugo. Zakleo bih se bio da sam već vidio baš tu scenu, da sam čuo upravo te riječi i vidio upravo to tupo lice.

A onda sam se sjetio. Naravno, Trigger i njegova čuvena metla!

Eto dakle premijera Andreja Plenkovića rečenog Triggera kako se u pubu Fatty Thumb hvali uspjesima svog kabineta, pa pred društvom tumači kako su „ostvareni svi ciljevi iz izbornog programa ove Vlade“, najavljujući da će njegov kabinet „nastaviti s odgovornim upravljanjem javnim financijama, raditi na smanjenju javnoga duga i proračunskog manjka, te se vraćati na putanju koja je rad ove Vlade krasila u razdoblju od listopada 2016. do veljače 2020. godine“, pa se, predstavljajući najnovije ministre – Davora Filipovića, Anju Šimpragu i Marina Piletića – hvali kako je „riječ o novoj generaciji političara“.

„Oni su jako mladi“, ozbiljnim glasom objašnjava onda premijer Trigger. „Mislim da je sad čak šestero ministara rođeno u osamdesetim godinama, što govori o trendu političkog pomlađivanja Vlade.“

Ukratko, shvatili ste, predsjednik Vlade Colin Ball rečeni Trigger promijenio je još tri ministra u istoj onoj svojoj vladi kojom mete državu od jeseni 2016.: pet i pol godina vrijedni ulični premijer održava kabinet u kojemu je za to vrijeme u dvadeset resora koristio pedesetak ministara i pri tom izmijenio jedanaest potpredsjednika Vlade, pa se sada hvali kako su „ostvareni svi ciljevi iz izbornog programa ove Vlade“.

Ove Vlade?!

„Kako dovraga to može biti ista bloody Vlada?“, pita ga na kraju vlasnik puba, na što nezajebivi Plenković jednostavno podigne svoju legendarnu metlu: „Evo je tu. Koji ti još dokaz treba?!“

Eh da, Plenkovićeva metla. Čuva i održava Plenković svoju metlu i budžet Republike Peckham, i dok su Bugari, recimo, u tih posljednjih pet i pol godina promijenili pet premijera i pet vlada, on i dalje mete onom istom iz jeseni 2016. Svidjela se tada i njemu doskočica o „Plenkovićevoj metli“, uvedena u javni govor kad je pred izvanredne izbore s HDZ-ovih lista pomeo sve kandidate kompromitiranog prethodnika Tomislava Karamarka.

Sve otada, Plenkovićeva grabova metla vrijedno mete: najprije su razriješena ona smiješna tri Mostova ministra, onda je ostavku podnio četvrti, a nakon njih otišlo je još dvadesetak HDZ-ovih ministara, uglavnom zbog korupcijskih afera. Sve dok posljednji ostavku nije podnio doslovno u istražnom zatvoru. Mete Brzi po vlastitoj vladi, mijenja grabove šibe i „politički pomlađuje“ metlu, pa nas ozbiljnošću dobrog starog Triggera u oči gleda i uvjerava kako „ova Vlada“ nastavlja „putanjom iz razdoblja od 2016. do 2020. godine“.

Ali dobro, da ne griješimo dušu, upravo to i jest bila „putanja Vlade iz razdoblja od 2016. do 2020.“: od dvadeset Plenkovićevih ministara iz listopada 2016., na dršci metle do 2020. ostala su samo četiri.

Štoviše, znamo li da je od tih dvadeset ministara iz prve, „originalne“ postave, njih čak deset, dakle ravno polovicu, Andrej Plenković naslijedio i prenio iz prethodne HDZ-ove vlade – one nezaboravne družine koju je vodio nepravedno zaboravljeni Tihomir Orešković – ispada da Oreškovićeva i Plenkovićeva prva vlada iz 2016. imaju dva i pol puta više zajedničkih ministarskih imena nego Plenkovićeva prva vlada s njegovom drugom iz 2020.! Neka tako znade svatko tko blebeće o nestabilnoj HDZ-ovoj vlasti: i dan danas u Plenkovićevoj su vladi tri Oreškovićeva ministra!

Što znači, računam dalje – pišem Davor, pamtim Damir – da je grabova metla kojom premijer Brzi mete Hrvatsku zapravo i starija, i da datira još iz siječnja 2016., kad je onu slavnu Oreškovićevu vladu sastavljao Trigger Karamarko. Samo je, shvatili ste, u ovih šest i pol godina promijenio dva premijera, petnaestak potpredsjednika Vlade i šezdeset ministara.

Inače odlična metla. Eno je i danas mete.

Divan je, rekoh, bio Brzi, a scena s metlom i danas se broji kao jedna od deset najboljih u bogatoj povijesti britanskog televizijskog humora. Od svih Triggerovih besmrtnih citata bolji je možda još samo onaj klasik iz epizode „Homesick“, u kojemu Brzi Rodneyja uporno zove Dave. „Ali ja se ne zovem Dave, ja sam Rodney“, pobuni se omiljeni dugajlija, na što ga Brzi sumnjičavo upita: „Jesi li siguran?“

Eto, da nije Plenkovića, tko zna kad bi mi opet pali na pamet Brzi i Davor.

Da, pardon, Dave.

