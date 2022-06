Znate li što je precizna poljoprivreda? Mogla bi modernizirati hrvatsku zemlju

Podijeli:







Izvor: Gordan Trtanj

Precizna poljoprivreda je relativno nova grana poljoprivrede koja služi kao nadopuna i korekcija konvencionalnoj poljoprivredi na način da omogućuje detaljan i sveobuhvatan pogled na poljoprivrednu praksu. Možemo jednostavnije reći da je precizna poljoprivreda uporaba suvremenih tehnologija i tehnike u poljoprivredi, u koje ubrajamo različite senzore, računalnu opremu, softver, hardver, bespilotne letjelice, satelite te ostalu opremu za nadzor i dobivanje važnih podataka iz IT sektora.

Precizna poljoprivreda bazira se na velikoj količini preciznih podataka povezanih s određenim prostorom te omogućuje iskorištavanje tih podataka u skladu s agronomskom praksom. Pogled precizne poljoprivrede na proizvodnu površinu se bazira na „rastavljanju“ te površine na niz manjih površina koji se zasebno promatraju. Takvim pogledom dobivamo precizne informacije o pojedinim dijelovima proizvodne površine, što nam omogućuje različito odnošenje za svaku od tih površina pa tako i biljkama na njoj.

U svijetu se koristi dugi niz godina, ali i kod nas ima dobrih primjera

U razvijenim dijelovima svijeta ova tehnologija koristi se dugi niz godina. Razlog je uočavanje benefita pri donošenju odluka ključnih za profitabilno obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Poljoprivrednici diljem svijeta svakim danom sve više koriste pojedine sustave precizne poljoprivrede pa se tako ona sve više širi i postaje uobičajen alat poljoprivrednika. Poljoprivrednici s našeg područja upoznati su s manjim djelom opsežne tehnologije precizne poljoprivrede. Kao izuzetak možemo izdvojiti veće poljoprivredne sustave, koji imaju razvijene timove za obavljanje ovog dijela posla. Prvi korak koji bi trebali upoznati bio bi svakako upoznavanje s funkcioniranjem pojedinih sustava precizne poljoprivrede te na taj način uočavanje prednosti takvih sustava nad konvencionalnim. Teško je izdojiti najvažniju stvar, ali možemo reći da je jedna od bitnih svakako način pristupa precizne poljoprivrede, koji svaku proizvodnu jedinicu smatra zasebnom i specifičnom na lokalnoj razini.

Izvor: Gordan Trtanj Izvor: Gordan Trtanj Izvor: Gordan Trtanj Izvor: Gordan Trtanj Izvor: Gordan Trtanj Izvor: Gordan Trtanj Izvor: Gordan Trtanj Izvor: Gordan Trtanj

„Riječ je interdisciplinarnoj tehnologiji koja se temelji na spoju agronomskih, informacijskih, geografskih, računalnih, meteoroloških te drugih znanosti kao i dijelova elektrotehnike, elektronike, senzorike, spektrometrije i drugih povezanih disciplina. Čije je glavni zadatak omogućiti prikupljanje, obradu, uporabu, iskorištavanje i vizualizaciju podataka bitnih poljoprivredniku za daljnje upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom“, govori nam Alojzije Jerković čija se tvrtka Jerković d.o.o. već dugi niz godina bavi modernizacijom domaće poljoprivrede.

Je li Hrvatska pokrivena signalom koji joj omogućuje preciznu poljoprivredu?

U preciznoj poljoprivredi koriste se različiti signali u različitim granama iste. Za funkcioniranje navigacijskih sustava u poljoprivredi, koji predstavljaju osnovu za uporabu tehnologija precizne poljoprivrede koriste se signali GNSS sustava koji ima visoku pokrivenost cijelog svijeta, tako da nema problema pri korištenju na našim područjima. Ako govorimo o signalima satelita za korekciju lokacije GNSS prijemnika na to ne utječe u tolikoj mjeri funkcioniranje sustava. Najčešće korišteni ovakvi signali za spomenutu korekciju koriste se putem RTK NET tehnologije, koja omogućuje visoku preciznost rada putem korekcije signala primljene pomoću mobilne internetske mreže. Tvrtka Jerković d.o.o. posjeduje bazne stanice na području Slavonije i Baranje te omogućuje visoke preciznosti navigacijskih sustava svojim korisnicima. Sve veća uporaba opservacijskih satelita u preciznoj poljoprivredi dovodi do razvoja obrade takvih podataka te njihove dostupnosti. Danas postoje sateliti koji snimke istih područja obrađuju svakih nekoliko dana tako da pokrivenost našeg područja omogućuje neometano bavljenje preciznom poljoprivrednom.

„Precizna poljoprivreda obuhvaća sve radnje na proizvodnim površinama i upravnim jedinicama. Povezano s vrstom poljoprivrednog posla koristi se određeni sustav precizne poljoprivrede. Npr. kod obavljanja poslova koji ne zahtijevaju visoke preciznosti možemo koristiti sustave manje točnosti, dok u suprotnoj situaciji je to preduvjet za kvalitetan rad“, otkriva Jerković koji se nada da će se hrvatska poljoprivreda više okrenuti ovoj metodi rada.

Repromaterijali su sve skuplji. Ovo je ušteda u poljoprivredi

Primjenom sustava precizne poljoprivrede dolazimo do značajnih ušteda repromaterijala, goriva, vremena te smanjujemo štetan utjecaj na okoliš, a što je važnije povećavamo iskoristivost uloženih repromaterijala u samoj proizvodnji. Jedan od osnovnih načina uštede je korištenje kontrole sekcija na priključnim strojevima za raspodjelu gnojiva, aplikaciju pesticida i sjetvu, gdje automatski rad pojedinih sekcija sprječava nepotrebnu potrošnju pojedinih materijala. Također, korištenjem prostornih podataka i suvremene tehnologije omogućuje se varijabilno korištenje reprodukcijskih materijala, koje dovodi do visokih ušteda, čak i preko 50% u odnosu na konvencionalnu primjenu. Osim toga baziramo se na potrebama prostornih lokacija unutar proizvodne površine, što dovodi do značajnog iskorištenja pojedinih materijala u proizvodnji te utječe na održivo bavljenje poljoprivredom praksom.

Uporabom sustava precizne poljoprivrede dolazi se do značajnijih ušteda vremena potrebnih agrotehničkih operacija. Neki od načina uštede vremena na ovaj način su:

– Uporaba navigacijskih sustava – izostavljano nepotrebno preklapanje

– Uporaba automatskih sustava za navođenje – odabir i obavljanje idealne konture kretanja i okretanja na uvrtinama

– Uporaba opservacijskih snimaka – selektivno apliciranje pesticida

– Uporaba sustava za nadzor i izradu kretanja pri transporta

Ovo je isplativa poljoprivreda

Cijene ovakvih sustava precizne poljoprivrede najčešće predstavljaju prepreku kod naših poljoprivrednika iz razloga sumnje u isplativost sustava. Ranije rečeno u tekstu predstavlja dovoljan argument za pobijanje te sumnje, jer uštede koje se ostvaruju već u početnim godinama korištenja ukazuju na vrlo brzu isplativost. Također, poticanje korištenja precizne poljoprivrede od strane Europske Unije i Republike Hrvatske olakšava odluku o ulaganju u ove sustave od strane poljoprivrednika. Ovisno o vrstama ulaganja jedan dio se usmjerava na sustave precizne poljoprivrede, ali u nekim slučajevima takav način ne osigurava kvalitetan odabir potrebnog sustava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.