U 2021. nijedna zemlja nije ispunila standarde WHO-a o kvaliteti zraka

Izvor: ilustracija: ATTA KENARE / AFP

Nijedna zemlja u svijetu nije ispunila standarde Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o kvaliteti zraka u 2021. godini, pokazalo je istraživanje o onečišćenju zraka u 6475 gradova svijeta, objavljeno u utorak, a smog je čak i pojačan u nekim regijama nakon smanjenja zagađenja povezanog s pandemijom covida-19.

Po preporuci WHO-a prosječna godišnja očitanja malih i po zdravlje opasnih čestica, poznatih kao PM2.5, ne bi trebala biti viša od pet mikrograma po kubnom metru nakon što je zdravstvena organizacija prošle godine promijenila svoje smjernice.

U priopćenju WHO-a stoji da čak i niska koncentracija tih čestica može predstavljati znatan zdravstveni rizik.

Samo je 3,4 posto istraženih gradova ispunilo standarde u 2021. godini, podaci su što ih je prikupila švicarska tvrtka koja prati kvalitetu zraka, IQAir.

U čak 93 grada razina PM2.5 čestica deset je puta veća od preporučenih vrijednosti.

“Brojne su zemlje koje čine velike korake u smanjenju štetnih čestica”, rekla je Christi Schroeder, voditeljica IQAirova odjela za kvalitetu zraka.

“Kina je godinu započela vrlo velikim brojkama, no one se s vremenom postupno smanjuju. No postoje brojna mjesta u svijetu gdje je situacija znatno gora.”

Bangladeš i dalje najzagađenija zemlja, New Delhi najzagađeniji glavni grad

Ukupna razina onečišćenja zraka tijekom 2021. pogoršala se u Indiji, a New Delhi je ostao najzagađeniji glavni grad na svijetu, pokazuju podaci.

Bangladeš je bio najzagađenija zemlja i to se nije promijenilo u odnosu na prethodnu godinu, a Čad je zauzeo neslavno drugo mjesto nakon što su u studiju prvi put uključeni podaci o onečišćenju zraka u toj afričkoj državi.

Kina, koja rat protiv onečišćenja zraka vodi još od 2014., u 2021. godini je pala na 22. mjesto na ljestvici onečišćenja česticama PM2.5 u odnosu na 14. mjesto godinu dana ranije, s prosječnim očitanjima koja su se tijekom godine blago poboljšala na 32,6 mikrograma, priopćio je IQAir.

Grad Hotan u sjeverozapadnoj kineskoj regiji Xinjiang stoji najgore s prosječnim očitanjima PM2.5 većim od 100 mikrograma, uglavnom uzrokovanim pješčanim olujama.

Hotan je pao je na treće mjesto na popisu najzagađenijih gradova na svijetu, a pretekli su ga Bhiwadi i Ghaziabad, oba u Indiji.

