Prćić: Oni koji brinu o održivom razvoju su celebrityji budućnosti

Hrvoje Prćić, glavni urednik National Geographica Hrvatska u Novom danu govorio je o temama travanjskog broja i natječaju "Žuti okvir" za one koji promoviraju i podržavaju ciljeve održivog razvoja u društvu znanja.

“Zvuči kao iz fantastičnog romana Julesa Verna, dijelovi planeta koje su nam praktički nepoznati. U srcu Južne Amerike postoje Tepui, visoke planine zaravnjenog vrha. Do njih je vrlo teško doći. Tu se razvio izolirani bidiverzitet, mnoge biljke i životinje koje drugdje ne postoje tako da se jako dobro može proučavati evolucija. Ono što je meni posebno drago je jedna sporedna priča koju pratimo u ekspediciji. To je 80-godišnji znanstvenik koji se neumorno verao po tim planinama a svi su mu nesebično pomagali. Divna topla priča”, ispričao je Hrvoje Prćić.

Tužna priča o rijeci Ganges

“Žalosna i tužna priča o svetoj rijeci za Indijce. To je jedna tekuća kanalizacija, smetlište. Ljudi tamo vjeruju da im se ništa neće dogoditi jer je sveta. Sve loše što se može spaliti i baciti u rijeku, događa se u Gangesu. Od hrane do mrtvih životinja, sve. To zagađenje pogađa ocean i cijeli svijet. Živi svijet u rijeci je praktički pred izumiranjem”, istaknuo je.

National Geographic Hrvatska govori i o morskim konjicima, jedinstvenim i rijetkim ribama. Milijuni se love zbog nadrilijekova, potencije, nakita… Enormni broj ih se lovi i preprodaje, a veliki broj je kritično ugrožen, napominje urednik National Geographica Hrvatska.

Nominacije za Žuti okvir

National Geographic Hrvatska i tvrtka Adria Media Zagreb provode projekt Žuti okvir za održivi razvoj, znanost i obrazovanje, kako bi potaknuli zanimanje ljudi za učenjem i sudjelovanjem u održivom razvoju.

Od idućeg tjedna postoje nominacije za Žuti okvir u svim kategorijama održivog razvoja. “Pozivamo da se prijave pojedinci, mali poduzetnici, tvrtke, gospodarstvenike, znanstvenike, studente, amatere i profesionalce… To su pravi celebrityji budućnosti. Do listopada traju nominacije. Nominirajte jude koji su zaslužni za održivi razvoj”, rekao je Prćić.

