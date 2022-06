Nestlé prilagođava poslovanje do 2050. dosegne nultu stopu utjecaja na okoliš

Podijeli:







Izvor: Nestle

Najveća prehrambena kompanija na svijetu, Nestlé, ima ambiciozan cilj postizanja nulte emisije stakleničkih plinova do 2050. godine, koji se sastoji od predanog i intenzivnog rada i konkretnih koraka kojima doprinosi njegovu dostizanju. Jedan od tih koraka je i obveza prepolovljenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine i mogućnost recikliranja ili ponovnog korištenja 100 posto Nestlé ambalaže do 2025., s posebnim naglaskom na izbjegavanje plastičnog otpada.

Dokazi su već na policama trgovina jer je Nestlé, na svom putu prema održivosti, do danas prilagodio 90 posto asortimana. Tako je od prošle godine svjetski poznati konditorski asortiman SMARTIES, dobiven od 100 posto certificiranog sirovog kakaa iz održivog uzgoja, dostupan hrvatskim potrošačima u papirnatoj ambalaži koja se može reciklirati. U tom smjeru idu i drugi poznati Nestlé brendovi – KitKat, Lion i AFTER EIGHT. Transformacija prema održivosti i cilju nulte neto stope do 2050. zahtijeva radikalno djelovanje u cijelom Nestlé lancu vrijednosti, od prelaska na obnovljivu energiju u tvornicama i uredima, preko traženja inovativnih rješenja za pakiranje proizvoda, do suradnje s dobavljačima i poljoprivrednicima, kako bi se osigurao održivi prehrambeni sustav. Takva transformacija počinje uvjerenjem vodeće svjetske prehrambene kompanije da prvo mora poslužiti kao primjer i samo konkretnim i vidljivim djelovanjem može potaknuti druge da se pridruže tom putu i učine isto.

Sve se to događa dok istovremeno poslovanje tvrtke nastavlja rasti. Prema rezultatima poslovanja za prvi kvartal 2022. godine, tvrtka bilježi kontinuirani rast. Organski rast dosegao je 1,8 posto u Hrvatskoj i 4,6 posto u regiji Sjevernog Jadrana, potaknut poboljšanim digitalnim mogućnostima i brzim inovacijama.

„Nakon vrlo uspješne 2021. godine, snažna motivacija našeg hrvatskog tima je u središtu kontinuiranog rasta koji smo ostvarili u prvim mjesecima 2022. godine. Glavni razlozi su naš fokus na održivost u svemu što radimo; od prilagodljivosti okruženju koje se stalno mijenja te učinkovitosti i optimizacije za postizanje još više rezultata s manje ili jednakim resursima. Naš je cilj i dalje potrošačima pružati proizvode vrhunske kvalitete s poboljšanim nutritivnim vrijednostima koji pridonose ljudskom zdravlju i dobrobiti planeta“, kazao je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu.

Odličan primjer predstavlja prošlogodišnje lansiranje proizvoda koji su hrvatski potrošači izvrsno primili, čime je nastavljena transformacija Nestlé asortimana prilagođenog njihovim potrebama i zahtjevima. Uz spomenuti SMARTIES asortiman, predstavljene su i MAGGI Super Juhe obogaćene vitaminima C, B6 i B12 koji doprinose normalnoj funkciji imunološkog sustava. Posljednja u nizu na hrvatskom tržištu je GARDEN GOURMET, linija proizvoda na 100posto biljnoj bazi, čija se ambalaža također može u potpunosti reciklirati.

Neli Angelova, direktorica komunikacija za tržište Jugoistočne Europe, istaknula je važnost transparentnog poslovanja i snažne amplifikacije globalnih aktivnosti na lokalnoj razini: „Vjerujemo da transparentnost našeg poslovanja igra ključnu ulogu u društvu. Dobrobit budućih generacija ovisi o našim postupcima u sadašnjosti. Kako bismo postigli nulti otisak, imamo jasan krajnji cilj i međufaze u kojima poduzimamo specifične mjere, kako na globalnoj tako i na lokalnoj razini. Trenutno smo u

drugoj fazi u kojoj smo prešli na kružni poslovni model u segmentima ambalaže, logistike i gospodarenja otpadom, što je izravno povezano s odgovornošću kompanije prema zajednici i okolišu. Svojim poslovnim prilagodbama smanjit ćemo emisije plinova za 20 posto.” Osim toga, istaknula je Angelova, Nestlé se obvezao na sadnju 20 milijuna stabala godišnje. Doprinos kompanije vidljiv je i u Hrvatskoj. Nestlé je u travnju, u suradnji s Parkom prirode Lonjsko polje i Projektom O2, posadio 115 sadnica hrasta lužnjaka. Ovo predstavlja prvi lokalni korak prema povećanju i očuvanju šumskih površina za uklanjanje CO2 iz atmosfere.

Nestlé ide ambiciozno naprijed, ulažući u bolju, zdraviju i održiviju budućnost