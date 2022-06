Najpoznatiji Greenpeaceov brod Rainbow Warrior ponovno stigao u Hrvatsku

Podijeli:







Izvor: Greenpeace/Filip Brala

Najpoznatiji Greenpeaceov brod, jedrenjak Rainbow Warrior, nakon 2014. i 2017. ponovno je u posjetu Hrvatskoj.

Brod će biti otvoren za javnost i razgledavanje od 2. do 4. lipnja u smjenama od 9 do 11 i 17 do 20 sati. Rainbow Warrior će ovom prilikom promovirati peticiju europske građanske inicijative (European Citizens’ Initiative – ECI) kojom se želi zabraniti oglašavanje fosilnih goriva i sponzorstva povezana s njima. Treći posjet Rainbow Warriora Hrvatskoj ujedno je i prilika da se obilježi deseta godišnjica Greenpeacea u Hrvatskoj, koji je počeo s radom u lipnju 2012. godine.

Rainbow Warrior je prvi brod koji je posebno projektiran i izgrađen za Greenpeace. Brod prvenstveno plovi koristeći jedra. Njegov sustav jarbola u obliku slova A visok čak 55 metara omogućuje korištenje mnogo veće površine jedara od uobičajenih jarbola iste veličine.

Zapovjednica Hettie Geenen s brodom je već posjetila Hrvatsku 2014. godine.

Tik uz Rainbow Warrior u šibenskoj luci građanke i građani moći će se pridružiti europskoj građanskoj inicijativi potpisivanjem peticije na štandu Greenpeacea odnosno potpisom online verzije peticije, priopćili su iz Greenpeacea.

