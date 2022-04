Milanović: Zelena transformacija mora postati način života i svijesti

Podijeli:







Izvor: N1

Borba protiv klimatskih promjena i globalnog zatopljenja ključni je globalni izazov 21. stoljeća, a klimatski sat otkucava i prijeti čovječanstvu, upozoreno je u utorak na konferenciji "Hrvatska kakvu trebamo – Zelenim razvojem protiv klimatske krize".

Predsjednik Republike Zoran Milanović rekao je da Hrvatska živi od usluga i turizma, ljepote i čistoće, posjećuju nas ljudi koji imaju drukčije interese nego prije pedeset godina i puno više kriterije. Stoga, istaknuo je, zelena transformacija mora postati način života i svijesti.

Ističući kako je on kao predsjednik Republike sa zelenom politikom i transformacijom krenuo vrlo ambiciozno, upozorio je kako Europska komisija shvaća da nećemo tako brzo svi voziti električne automobile već će automobili na unutarnje sagorijevanje biti među nama još godinama.

“Ako se zanosiš time da ćemo svi imati električne aute sutra, nećemo. To je cijeli niz problema koje moramo prihvatiti“, poručio je. Također, korištenje plina kao izvora energije neće nestati preko noći.

„Hrvatska ima neke izvore plina, to je sve manje i manje, moramo se oslanjati na uvoz, imamo LNG terminal, dakle mi smo na sigurnom, ali Njemačka nije”, rekao je.

Podsjetio je kako je Njemačka svoju politiku dvadeset godina temeljila na bliskim odnosima s Rusijom, što se ne može i neće promijeniti u dvadeset tjedana. Zbog toga su, smatra Milanović, nemoguće izjave da će se preko noći odreći ruskih energenata.

Mor: Klimatski sat otkucava i prijeti čovječanstvu

Izraelski veleposlanik Ilan Mor upozorio je kako više nema sumnje da se nalazimo u alarmantnoj klimatskoj situaciji. Znakovi su jasni, a niti jedna zemlja nije imuna na te probleme, poručio je.

Stoga, naglasio je Mor, moramo odgovoriti na pitanje želimo li nastaviti živjeti kao dosad ili ćemo se okrenuti “novom normalnom” u kojem ćemo koristiti tehnologiju 21. stoljeća kako bismo popravili štetu koju smo nanijeli “majci Zemlji”.

“Klimatski sat otkucava i prijeti čovječanstvu”, upozorio je. Navevši izraelske klimatske tehnološke inovacije, Mor je ocijenio da je konferencija važan korak u suradnji Izraela i Hrvatske u rješavanju klimatske problematike.

Ističući kako Zagreb treba biti zelen i održiv, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je kako rade na pripremi projekata radi proširenja tramvajske mreže, a do kraja godine će obnoviti vozni park ZET-a sa 65 novih autobusa.

Uz to će do kraja mandata nabaviti 60 novih tramvaja, uglavnom sredstvima iz EU projekata. Također ulažu u biciklističku infrastrukturu pa će do kraja godine biti tisuću novih biciklističkih parkirališnih mjesta.

Uz novi sustav gospodarenja otpadom, najavio je da se ide u solarizaciju krovova na javnim zgradama, a pomoći će građanima da solariziraju svoje krovove. “U tri godine mislimo postaviti 50 MGW instaliranih kapaciteta”, kazao je Tomašević.

Konferenciju su u povodu 25 godina od uspostave diplomatskih odnosa između Republike Hrvatske i Izraela zajednički organizirali “Večernji list” i izraelsko Veleposlanstvo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.