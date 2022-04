Emisije stakleničkih plinova u Japanu rekordno niske

Podijeli:







Izvor: Pixabay/ilustracija

Emisije stakleničkih plinova u Japanu pale su na rekordno nisku razinu u financijskoj godini koja je završila u ožujku 2021., pokazuju vladine brojke u petak, što je rezultat sporije aktivnosti industrije za vrijeme pandemije i šire upotrebe obnovljive energije.

Pad od 5,1 posto označava sedam uzastopnih godina pada.

Emisije za 2020/21. pale su na ekvivalent od 1,15 milijardi metričkih tona ugljičnog dioksida (CO2) s 1,21 milijarde tona prethodne godine.

Razina 2020./21. bila je najniža od 1990./91., kada je Japan počeo prikupljati podatke o emisijama stakleničkih plinova, pokazuju revidirani podaci ministarstva okoliša.

U travnju 2021., Japan, peti najveći svjetski emiter ugljika, povisio je svoj klimatski cilj, obećavši da će smanjiti emisije za 46 posto u odnosu na razine iz 2013. do 2030. umjesto svog prethodnog cilja od 26 posto. Ako se to postigne, 2030. emisije će biti 0,76 milijardi tona.

Brojka za 2020/21. predstavlja smanjenje od 18,4 posto u odnosu na razinu iz 2013. godine.

“Iako su se emisije smanjivale sedam godina zaredom, još smo daleko od postizanja ugljične neutralnosti i ne možemo biti optimistični”, rekao je novinarima Masayuki Koiwa, ravnatelj ministarstva.

“Da bismo postigli cilj do 2030. i svoj cilj ugljične neutralnosti do 2050., moramo maksimalno iskoristiti obnovljivu energiju”, rekao je. Ministarstvo bi posebno promoviralo solarnu energiju kako bi se postigao cilj do 2030. jer bi se ta metoda proizvodnje mogla brzo primijeniti.

Emisije u Japanu porasle su nakon što je nuklearna katastrofa u Fukušimi 2011. godine dovela do zatvaranja nuklearnih elektrana i povećala ovisnost o fosilnim gorivima, ali su se smanjile od vrhunca od 1,41 milijarde tona 2013/14.

Ponovno je pokrenuto deset reaktora, najviše od incidenta u Fukušimi, iako trenutno radi samo pet.

