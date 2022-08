Podijeli:







Izvor: Mila Moralić/N1

Ministarstvo zdravstva obnovit će sanitarne čvorove u svojim prostorijama za 2,3 milijuna kuna. Obnavljat će se ukupno devet sanitarnih čvorova, no ono što je postalo sporno u nabavi jest cijena određenih predmeta poput četke za WC i držača papira čija je vrijednost procijenjena na oko 700 kuna. Naša reporterka Mila Moralić obišla je sanitarne čvorove koji će se obnavljati, a kako izgledaju trenutno, pogledajte u našoj galeriji fotografija.

Ministarstvo zdravstva pozvalo medije da im pokaze sanitarne cvorove u zgradi na Ksaveru, za ciju su renovaciju planirali potrositi 2,3 milijuna kuna. Sramota nas je, kazu, kad dolaze strane delegacije, a nama vise od pola zahoda nije u funkciji.#n1info pic.twitter.com/NcKkCjRc6U — mila moralic (@mila_moralic) August 11, 2022

Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1 Izvor: Mila Moralić/N1

O cijeloj priči oglasio se danas i Gordan Žanić, ravnatelj Uprave za financijske poslove i javnu nabavu, dao je izjavu za medije povodom obnove sanitarnih čvorova u Ministarstvu zdravstva.

“Zgrada je iz 1980. godine i nije bilo značajnijih radova od tada. Od 2017. pokušavamo obnoviti sanitarne čvorove i ne uspijevamo”, rekao je.

Navodi da smatraju da je ranija cijena bila preniska pa se nitko nije javio na natječaj.

“Zato smo i digli cijenu jer se digla cijena građevinskih radova i materijala. Procijenjena vrijednost je 2,3 milijuna kuna za osam sanitarnih čvorova”, kazao je Žanić.

“Četke sigurno neće biti nabavljene za 700 kuna, to su okvirne slike. Netko ih je stavio, vjerojatno projektankt i one su ostale. To definitivno nije ono što će se nabavljati. Nabavljat će se najobičnije četke”, rekao je Žanić.

Naglasio je da natječaj još nije završen, vrijeme je žalbe i natječaj je podložan promjenama.

“Pola toga ne radi, ono što radi, ne može se zatvoriti voda”, kazao je Žanić, dodajući da se nada sveobuhvatnijoj rekonstrukciji.

Kaže da se nada da će uskoro početi rekonstrukcija i da neće ući u sedmu godinu bez obnovljenih sanitarnih čvorova.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.