VIDEO Kaos u Rijeci: Letjele boce i baklje, policija spriječila veći sukob

Uoči večerašnje utakmice Rijeka - Djurgarden koja se igra u sklopu drugog pretkola Konferencijske lige došlo je do kraćeg sukoba na riječkom Korzu.

Skupina od 100-tinjak švedskih navijača boravila je sinoć na terasama kafića, da bi u jednom trenutku se pojavilo oko 70 pripadnika Armade.

Prema Šveđanima su poletjele baklje, oni su uzvrati bocama, a srećom nije došlo do nekog većeg izravnog fizičkog obračuna. Naime, policija je bila prisutna na Korzu pokraj navijača Djurgardena i spriječila je da dođe do žešćeg okršaja, piše Gol.hr.

Rijeka i Djurgarden večeras igraju s početkom u 20:30, uzvrat je za tjedan dana u Švedskoj.

21.07.2022, ~70 Armada Rijeka🇭🇷 hooligans are trying bare-handed through the police to come and attack ~100 Djurgarden🇸🇪 hooligans who don't come out of cafes or try to get to us, but only throw bottles and other objects from afar https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/sXBIpBSTU7