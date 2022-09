USKOK o prodaji covid-potvrda: Provodi se istraga protiv 243 okrivljenika

Podijeli:







USKOK je objavio detalje istrage protiv 243 okrivljenika koje se sumnjiči da su nabavljali COVID potvrde bez da su bili cijepljeni već su za to davali novčanu naknadu od najmanje 100 eura.

U nastavku prenosimo priopćenje u cijelosti.

“USKOK je, na temelju kaznene prijave PU zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv 243 okrivljenika zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja i davanja mita u sastavu zločinačkog udruženja te kaznenih djela davanja mita.

Osnovano se sumnja da su se, u razdoblju od srpnja 2021. do 15. studenoga 2021. na području Hrvatske, u nakani stjecanja nepripadne materijalne dobiti za sebe i za druge, I. okr. kao medicinska sestra zaposlena u jednom Domu Zdravlja u Zagrebu te II. do XII. okr., znajući za postojanje interesa većeg broja osoba za pribavljanje EU digitalnih COVID potvrda bez obavljenog cijepljenja, povezali u zajedničko djelovanje radi omogućavanja izdavanja navedenih potvrda necijepljenim osobama za novčanu naknadu.

U cilju realizacije plana okrivljenici su međusobno podijelili zadatke koje će svatko od njih izvršavati, pa je tako I. okr. vršila upis necijepljenih osoba u informacijski sustav Ministarstva zdravstva CEZIH u koji se unose podaci o cijepljenju osoba protiv bolesti Covid-19, a na temelju kojih upisa cijepljene osobe ostvaruju pravo na izdavanje EU digitalne Covid potvrde. Prethodno su II. do V. okr. osobno ili posredstvom VI. do XII. okr. ili drugih nepoznatih osoba stupali u kontakt s preostalim okrivljenicima odnosno necijepljenim osobama koje su bile zainteresirane da im se izda EU digitalna Covid potvrda iako su znale da nemaju pravo dobiti takve potvrde jer nisu cijepljene. S njima su dogovarali da im se u za to predviđeni informacijski sustav za novčanu naknadu od najmanje 100 eura izvrši upis cijepljenja. Potom su od njih pribavljali osobne podatke potrebne za upis cijepljenja i preuzimali dogovorenu novčanu naknadu za navedeno te su dio naknade zadržali za sebe, a ostatak naknade i podatke su predavali I. okr. koja je zatim u informacijski sustav CEZIH vršila neistinite upise cijepljenja. Jednako tako su u istu svrhu II. do V. okr. te VII. i XI. okr. predali I. okr. svoje osobne podatke kao i novčanu naknadu.

Na temelju neistinitih upisa su za ukupno 232 osobe neosnovano izdane EU digitalne Covid potvrde čime su I. do XII. okr. pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 24.440 eura i 12.370 kuna koji novac su međusobno podijelili, dok je II. okr. na opisani način sebi pribavio i nepripadnu materijalnu dobit od 4.100 eura i 24.400 kuna.

USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv petero okrivljenika”, navodi se u priopćenju.

