U više navrata pucao po staračkom domu u centru Zagreba, uhićen je

Izvor: Fran Rubil/PIXSELL

Policija je uhitila muškarca za kojeg sumnja da je u više navrata iz svog stana iz zračne puške pucao na dom za starije Medveščak pri čemu je oštetio prozore kuhinje. Protiv njega je podignuta kaznena prijava.

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela “Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom” i kaznenog djela “Oštećenje tuđe stvari”.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni u četiri navrata i to od sredine ožujka do kraja srpnja 2022. godine u popodnevnim satima na području Medveščaka s prozora na I. katu stambene zgrade, iz zračne puške marke GAMO, iz neutvrđenog razloga ispalio neutvrđenu količinu zračnog streljiva tzv. diabola u smjeru prozora kuhinje i pješačke staze doma za starije i nemoćne osobe. Tako je u dva navrata oštetio prozor kuhinje, dok su se u to vrijeme unutra nalazili zaposlenici, javlja zagrebačka policija.

U ponedjeljak 25. srpnja, policijski službenici s Medveščaka su temeljem Naloga Županijskog suda u Zagrebu, obavili pretragu stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni te je pronađena i oduzeta zračna puška te streljivo, a koji se dovode u vezu s počinjenjem ovih kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

