Izvor: Pixabay/Ilustracija

Šestorica mladića iz okolice Zadra optužena da su od kolovoza 2018. do srpnja 2019. godine u više navrata seksualno zlostavljali 15-godišnju djevojčicu iz njihovog mjesta, u petak su na Županijskom sudu u Zadru proglašeni krivima i osuđeni na zatvorske kazne.

Prvookrivljeni je dobio jedinstvenu kaznu od sedam godina zatvora, drugookrivljeni od dvije godina i šest mjeseci, trećeokrivljeni kaznu od tri godine, a četvrtookrivljenik godinu dana zatvora. Petooptuženom maloljetniku izrečeno je tri godine pridržaja maloljetničkog zatvora, a šestookrivljenom 100 sati humanitarnog rada.

U vrijeme počinjenja kaznenih djela trojica su bila punoljetna, dvojica mlađi punoljetnici, a dvoje maloljetnici. Početkom suđenja, samo je jedan od njih bio još uvijek maloljetan. Jedan od optuženih u međuvremenu je tragično stradao u prometnoj nesreći, piše Zadarski.hr.

Optužnicom im se stavljalo na teret počinjenje jednog teškog kaznenog djela protiv spolne slobode prema žrtvi posebno ranjivoj zbog dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje, za što je predviđena kazna od jedne do osam godina zatvora. Optuženi su i za više teških kaznenih djela protiv spolne slobode odnosno prema bliskoj osobi za što je kazna od tri do deset godina zatvora, te više kaznenih djela bludnih radnji na osobito okrutan i ponižavajući način, s predviđenom kaznom do tri godine zatvora. Terete se i za dva kaznena djela iskorištavanja djece za pornografiju na štetu djeteta za što je predviđena kazna od tri do 12 godina zatvora.

Djevojčica je postala žrtva masovnog seksualnog iživljavanja mladića kada joj je bilo 15 godina. Silovanja su ponekad snimali mobitelom, čime su ucjenjivali kako bi od nje iznudili nove seksualne odnose. Prijetili su joj da će filmove poslati njenim roditeljima i prijateljima ako ne pristane na seks. Čitanje mučnih detalja ovog slučaja u sudnici je trajalo duže od pola sata, kao i obrazloženje presude sutkinje Sandre Radanović.

