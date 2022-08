Šef vatrogasaca: Čini se da su požari kod Dubrovnika podmetnuti

Podijeli:







Izvor: Dino Stanin/PIXSELL

U utorak su buknuli novi požari na šibenskom području, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković je za HRT rekao da je riječ o tri odvojena požara na vodičkoj zaobilaznici, kod Hacijende i u Podima.

“Uključene su sve snage i zračne i zemaljske. Dugo vremena požar nije bio pod kontrolom, gasilo se cijelo poslijepodne i mogu reći da je sada stanje puno bolje. Situacija je puno stabilnija, zaustavljeno je širenje požara prema Jadriji – nije prebacio Jadransku magistralu i ono što je najvažnije, nije bilo ozlijeđenih vatrogasaca”, rekao je.

“Čelo požara je zaustavljeno, gase se rubni dijelovi”

Tucaković je dodao da je vatra u jednom trenutku prijetila kućama u naselju Bogdanovići, ali nadljudskim naporima vatrogasaca i posade kanadera, čelo požara je zaustavljeno i sada se gase rubni dijelovi. Još će biti posla za vatrogasce i pilote.

Tucaković se osvrnuo na požar na dubrovačkom području, u čijem je gašenju smrtno stradao 42-godišnji vatrogasac, rekao je da je ovo jedan tužan dan za vatrogasce.

“Sve okolnosti koje su dovele do ovoga su bile teške – promjena smjera vjetra, veliki plamen, nepristupačan teren”, rekao je.

“Po svemu sudeći požari su podmetnuti”

Tucaković kaže da su, prema dostupnim informacijama, po svemu sudeći požari podmetnuti, s obzirom na to da se radi na dva mjesta koja su udaljena 50-ak metara jedno od drugoga, to istražuje policija. Pozvao je sve da budu oprezni s vatrom, da svatko tko primijeti nekoga da se igra s vatrom, pali nešto ili se igra s otvorenim plamenom, da se to prijavi policiji ili vatrogascima.

“Svi zajedno se moramo potruditi i dati još više napora da do požara i ne dođe. Zaista, molim sve da budu na oprezu i da ne pale vatru”, rekao je.

Osvrnuo se na kazne za one koji podmeću požare, trenutno iznose 15.000-150.000 kn, kao i zatvorske kazne, no uvijek poziva na još veće i strože kazne, te treba učiniti sve da do požara ni ne dođe, kao što treba voditi računa i o preventivnim mjerama.

“Čeka nas još požara, čeka nas još teških dana”

Na pitanje hoće li se vatrogasni sustav morati dodatno prilagođavati zbog sve ekstremnijih vremenskih uvjeta, Tucaković je rekao da se svaki dan vidi da je vatrogasni poziv vrlo izazovan, težak, neizvjestan, jer kada odete na intervenciju, ne znate hoćete li se vratiti.

“Što više tehnike, što više ljudi na požarištu, sa što više snaga, u što kraćem vremenu. Trebat ćemo voditi računa i da naši kanaderi budu opremljeni s retardantima koje bi trebalo koristiti jer vidimo da dolaze sve ekstremnija ljeta, sve veća suša i da ćemo morati djelovati i s takvim sredstvima za gašenje koja moramo i nabaviti”, dodao je.

Tucaković kaže da naša požarna sezona traje već cijelu godinu, imamo preko 70% više požara raslinja, gubitak života, 20-ak oštećenih kuća i sezona je vrlo teška.

“Prema najavama prognostičara, očekuje nas još jedno sušno razdoblje, čeka nas još požara, čeka nas još teških dana”, zaključio je za HRT.

