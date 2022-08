Podijeli:







Izvor: Tom K Photo / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Policijska uprava varaždinska upozorila je učestalost internetskih prijevara. Naime, policijski službenici Policijske uprave varaždinske zaprimili su prijavu 81-godišnjeg muškaraca da je prevaren prilikom korištenja više različitih računalnih programa i mobilnih aplikacija.

Prema prijavi, on je u vremenu od ožujka 2019. do 11. kolovoza 2022. godine, u više navrata od više različitih osoba, putem telefona, elektroničke pošte i komunikacijskih programa whatsapp i viber, doveden u zabludu da ulaže u razne investicijske platforme i kripto valute te je na nagovor navedenih osoba putem računalnih programa dopustio pristup svojem računalu, pa tako i mobilnom bankarstvu, uz ustupanje svojih osobnih podataka i podataka o svojim bankovnim računima, a sve u očekivanju znatne zarade.

Porast investicijskih prijevara

Pritom je na razne načine (online bankarstvom i uplatama u banci) na više transakcijskih računa uplatio iznos od oko 926 000 kuna. Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju počinitelja ovog kaznenog djela.

U posljednje vrijeme zapažen je porast tzv. investicijskih prijevara, gdje se osobama nudi „brza i laka zarada“ ulaganjem u kripto valute i trgovanjem na svjetskoj burzi.

Koriste fotografije poznatih osoba

Najčešće takve prijevare započinju kreiranjem plaćenih reklama koje se pojavljuju na društvenim mrežama (Facebook, razni news portali i sl.), gdje se izradom primamljivih stranica sa fotografijama poznatih ličnosti (Luka Modrić, Bill Gates, Zoran Milanović itd.) nudi „brza i laka zarada“ te se postavljaju poveznice na posebno kreirane Internet portale sa poljima u koja se traži upisivanje osobnih podataka kao što su ime, prezime, adresa, broj telefona i sl.

Nakon što se unesu traženi osobni podaci, ubrzo se putem telefona sa raznih pozivnih brojeva (Njemačka, Švicarska, Velika Britanija, Nizozemska itd.) javljaju osobe koje se predstavljaju stranim imenima (John, Michael, Lucas, Matthew) te se promoviraju kao agenti (brokeri, account manageri) za trgovanje kripto valutama i burzovnim indeksima. Za daljnju komunikaciju navedene osobe inzistiraju da se odvija putem komunikacijskih programa poput WhatsApp, Viber, Telegram itd. te se tada traže dodatni osobni podaci poput bankovnog računa, preslika osobnih dokumenata, računa za režije te instalacija programa za daljinsko upravljanje računalom. Sve to se opravdava potrebom otvaranja i verifikacije korisničkog računa na online platformi za trgovanje, a koju su te osobe ranije izradile da izgleda kao stvarna online platforma za investicijsko trgovanje, dok je u stvarnosti to lažna stranica koja u vrlo kratkom vremenu stvara iluziju velikih dobitaka i brze zarade.

Lažno se prikazuju dobici

Nakon toga se od osoba traži inicijalno ulaganje od 250 ili 300 eura, koje se uplaćuje putem kripto mjenjačnica kao što su Binance, Kraken, Coinbase, Kucoin, itd. Tada se u vrlo kratkom vremenu (nekoliko dana do nekoliko tjedana) na ranije spomenutim lažno stvorenim portalima za trgovanje, žrtvama prikazuje da je inicijalna uplata od 250 ili 300 eura „narasla“ na iznos od 50 000 eura ili više i nakon toga se traži daljnje, veće ulaganje uz obrazloženje da će se uz veće uloge i više zaraditi. Dalje se kontinuirano lažno prikazuju dobici i rast ulaganja do raznih velikih iznosa (više od 100 000 eura), međutim u trenutku kada se žrtva odluči „povući“ svoju zaradu, to se odugovlači i na kraju odbija uz razna obrazloženja kao što su „Sada nije dobar trenutak za prekid ulaganja“, „To nije naša poslovna politika“, „Sredstva su zamrznuta na računu“ itd.

Važno je napomenuti da i u tom trenutku, kada većina oštećenika shvati da je prevarena, počinitelji i dalje koriste tzv. „socijalni inženjering“ i obećanja da će vratiti uložena sredstva, ali uz uvjet da im se plati „porez“, „kamate“, „bankovni troškovi“ itd.

Pet stadija prijevare

I dalje se počinitelji javljaju oštećenicima sa raznih brojeva telefona, ovaj put kao zaposlenici/agenti za povrat izgubljenih novaca, gdje nude „Istragu i povrat cjelokupnog izgubljenog iznosa, uz proviziju od 10%, koja se uplaćuje unaprijed“.

Kao što je vidljivo, ove vrste internetskih prijevara se rade od strane organizirane skupine počinitelja uz korištenje specijaliziranih računalnih programa i sofisticiranih socijalnih manipulacija te se izvode u više stadija: 1. početno namamljivanje, 2. dovođenje u zabludu o rastu zarade, 3. Traženje daljnjeg ulaganja, 4. Odgađanje ili odbijanje isplate dobiti, 5. Nuđenje povrata izgubljenog.

Savjeti policije

Iz policije napominju da je za sigurno korištenje internetskih servisa i pogodnosti nužna kontinuirana edukacija i pridržavanje minimalnih sigurnosnih standarda te samozaštitno ponašanje koje se ukratko može sažeti u dolje navedene preporuke:

1. Koristite antivirusne alate

2. Ne otkrivajte svoje osobne podatke nepoznatim osobama (ime, prezime, adresu, broj telefona, preslike osobnih dokumenata, računa za režije, bankovnih kartica i sl.)

3. Ne instalirajte na svoje računalo nikakve nepoznate programe ili programe za upravljanje na daljinu (eng. – remote access program)

4. Ne otkrivajte nikome svoj PIN, PUK, TAN i ostale sigurnosne šifre koje se koriste za siguran pristup uređajima i Internet bankarstvu. Vaša banka ili službena osoba u ozbiljnim poslovnim organizacijama vas nikad neće tražiti te podatke!

5. Prije bilo kakvog ulaganja u kripto valute i na online burzi, dobro se informirajte o izvoru takvih ponuda i njihovim vjerodajnicama

6.Kontinuirano se educirajte o načinima samozaštitnog ponašanja.

