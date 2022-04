Presuda za Loru I i II 6. travnja

Podijeli:







Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Završnim riječima optužbe i obrane u petak je na splitskom Županijskom sudu završen dokazni postupak u slučaju Lora I i II, a presuda optuženima Tomislavu Duiću i Emiju Bunguru bit će izrečena 6. travnja.

Ističući kako se nakon svega ne može ni na koji način sa sigurnošću utvrditi da je optuženi Duić počinio bilo kakvo kazneno djelo na bilo čiju štetu, njegov odvjetnik Hrvoje Alajbeg smatra da je očigledna manjkavost optužnice.

Rekao je da, ako je i bilo ratnih zločina i ako se Duiću sudi po zapovjednoj odgovornosti, onda ona seže daleko iznad njega i ovlasti koje je on imao i mogao imati te odluka koje je on donosio i mogao donositi. S obzirom na to Duić ne može biti i nije odgovoran za bilo kakve zločine koji su, i ako su u Lori počinjeni, smatra Alajbeg.

Također smatra da se politika miješala kroz cijeli ovaj postupak, ali je uvjeren da će sudsko vijeće sagledati sve dokaze u svojoj ukupnosti, razlučiti istinu od neistine, utvrđeno od neutvrđenog, logično i životno od nelogičnog i neživotnog te da će donijeti jedinu moguću odluku i sloboditi njegovog branjenika

Odvjetnik Burazer: Optužnice su nezakonite

Branitelj Emilija Bungura odvjetnik Vinko Burazer je u završnim riječima rekao da se Bunguru i drugima već 20 godina sudi izvan ustavno-pravnog okvira Hrvatske i protivno međunarodnom kaznenom i ratnom pravu, kao i povelji UN-a, te Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Rekao je da je obrana tijekom obnove postupka dokazala da su optužnice nezakonite i utemeljene na neistini kao i da je” na njih primijenjen krivotvoreni zakon podvaljen u pravni sustav RH.”

“Optužnice su nezakonite jer nisu uručene okrivljenicima niti su sudski potvrđene, svjedoci optužbe su pred sudom priznali da su krivo govorili protiv optuženika i to na nagovor tužitelja. Počinjene su teške povrede ljudskih prava na štetu mog branjenika i ostalih okrivljenika, a tužitelj je izuzeo i uništio svu dokumentaciju 72. bojne VP HV- a, knjigu dežurstva, evidencije ratnih zarobljenika, dnevna i mjesečna izvješća”, rekao je među ostalim Burazer istaknuvši da tužitelj, a ni sud nisu ispitali ključne svjedoke.

Sudu je predložio da nakon 20 godina protupravnog optuženja i suđenja okonča postupak i donese oslobađajuću odluku u korist Bungura kao i svih optuženih i osuđenih po protupravnim optužnicama ŽDO Split.

Zamjenica županijskog državnog odvjetnika Vesna Beširović sudu je predložila da prilikom izricanja kazne zatvora na primjeren način cijeni kao otegotne okolnosti stupanj njihove krivnje, pobude iz kojih je kazneno djelo počinjeno, jakost ugrožavanja zaštićenih dobara kao i upornost i bezobzirnost u ponašanju optuženika prema ratnim zarobljenicima. Takođe ističe i činjenicu da su, dok su bili u bijegu, otežali provođenje kaznenog postupka.

Bivšem šefu Vojno-istražnog centra Lora Duiću i čuvaru Bunguru sudilo se za ratni zločin nad civilima koji je počinjen u Ratnoj luci Lora početkom Domovinskog rata. U postupku Lora 1 oboje su bili pravomoćno osuđeni za ratni zločin nad civilima, Duić je dobio osam godina zatvora, a Bungur šest.

Suđenje za Loru 1 je ponovljeno, a onda nakon nekog vremena na traženje pojedinih optuženika spojeno u jedan predmet s Lorom 2.

Krajem siječnja 2017. godine ta su dva predmeta razdvojena. Duiću i Bunguru se tako sudi u obnovljenom postupku jer su oboje u vrijeme suđenja bili u bijegu, a 2015. godine su tražili obnovu postupka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.