Požar na Hvaru lokaliziran, jedna osoba poginula, izgorjelo 10 hektara zemlje

Izvor: Hrvatska vatrogasna zajednica

Nakon 18 sati borbe s vatrom, u ponedjeljak ujutro, oko 7 sati, lokaliziran je požar na Hvaru, doznaje se od županijskog vatrogasnog zapovjednika Ivana Kovačevića.

Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare za N1 jutros je potvrdio da je situacija dobra i da je požar pod kontrolom. “Uhvatili smo ga sa svih strana, sad je sanacija u tijeku”, rekao je.

Škare dodaje da su na terenu svi otočki vatrogasci, oko 40 ljudi i deset vozila, a u pomoć im je došlo još 20 vatrogasaca s kopna. Kanaderi nasreću više nisu potrebni. Otkrio je i da je opožareno 10 hektara zemlje i da su sve životinje spašene.

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice objavili su da je požar lokaliziran u 7 sati, te da dolazi do smjene vatrogasaca na terenu, a u pomoć su došli vatrogasci s kopna s dva vozila iz Splitsko-dalmatinske županije.

Kako je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević rekao Hini, s područja Imotskog i Omiša jutros je na Hvar poslano 18 vatrogasaca koji će zamijeniti umorne hvarske gasitelje i to sve dok to požarište ne bude proglašeno ugašenim. “Situacija na terenu je puno bolja. Požar je lokaliziran, a mi vjerujemo da ćemo ga do kraja dana moći proglasiti i ugašenim”, rekao je Kovačević.

Taj je požar planuo u nedjelju na potezu Vrbanj-Dol kod Starog Grada oko 12,50 sati u gustoj borovoj šumi gdje je izgorjelo 10 hektara borovine. Dogodila se i tragedija kada je stariji mještanin, u pokušaju da spasi svoj bager, zbog vatre koja mu se približila izgubio život.

Kolika je silina požara bila dovoljno govori da su ga iz zraka gasila tri kanadera i dva air tractora, dok se na zemlji s vatrom i na vjetrom borilo 55 hvarskih vatrogasaca s 15 vozila.

U jednom su trenutku čak i kuće bile ugrožene, no vatrogasci su buktinju uspjeli odmaknuti od objekata.

