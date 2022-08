Policija ulovila 44-godišnjaka koji je pokušao podmetnuti požar u Čakovcu

Podijeli:







Izvor: PU međimurska

Međimurska je policija izvijestila da je zahvaljujući brzoj reakciji građana i policije muškarac, koji je zapalio travu i tako pokušao podmetnuti požar u Čakovcu.

U utorak 9. kolovoza u 12 sati i 14 minuta Operativno-komunikacijski centar međimurske policije zaprimio je dojavu dežurnog djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Čakovec iz koje proizlazi da je u Čakovcu, Sajmišnoj ulici, nedaleko skladišnih prostora trgovačkog društva specijaliziranog za sakupljanje i preradu sekundarnih sirovina, nepoznati muškarac zapalio suhu travu i nisko raslinje.

Brzom reakcijom policijski službenika Policijske postaje Čakovec pronađen je muškarac koji bi prema opisao odgovarao osobi koja je izazvala požar na spomenutoj lokaciji. Budući da je sumnjivi muškarac prilikom dolaska policijskih službenika na mjesto događaja pokušao pobjeći, uz uporabu sredstava prisile spriječen je u tome te priveden u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje, objavila je PU međimurska.

Provjerom identiteta utvrđeno je da se radi o 44-godišnjaku s područja grada Čakovca, dok je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno kako je upaljačem namjerno zapalio travu i nisko raslinje te se vatra ubrzo proširila.

U požaru kojeg su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Čakovec, izgorjela je suha trava i nisko raslinje, površine oko 300 m², dok pritom nije nastala materijalna šteta.

Protiv 44-godišnjaka zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara, podnijet će se optužni prijedlog Općinskom sudu u Čakovcu (Prekršajni odjel), dodaju.

Kazna do 150 tisuća kuna ili do 60 dana zatvora

Bitno je napomenuti kako je za izazivanje požara Zakonom o zaštiti od požara predviđena novčana kazna za fizičku osobu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kaznom zatvora do 60 dana, a u slučaju nehaja u iznosu od 2 tisuće do 15 tisuća kuna. Nadalje, novčanom kaznom od 15 do 150 tisuća kuna, kaznit će se pravna osoba koja propustom izazove požar, odnosno od 2 do 15 tisuća kuna odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama neodgovorni pojedinci mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje je Kaznenim zakonom predviđena kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o prouzročenim posljedicama, upozorava policija.

Stoga, kako bi zaštitili živote, zdravlje, sigurnost ljudi i životinja, imovinu, okoliš i prirodu, pozivamo sve naše žitelje da poštujući zakonske odredbe, izbjegnu neželjene posljedice koje mogu nastati izazivanjem požara, apelirali su.

