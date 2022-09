Policija objavila detalje o okupljanju pred sudom zbog Franciškovića

Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Policijska uprava zagrebačka oglasila o današnjem okupljanju ispred Općinskog kaznenog suda u Zagrebu. Podsjetimo, Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda raspravlja o opravdanosti optužnice protiv Marka Franciškovića nakon što je tužiteljstvo zatražilo dodatni rok kako bi se očitovalo na prigovor obrane o nezakonitosti dokaza organizatora prosvjeda koji je optužen za javno poticanje na terorizam.

Policija je izvijestila da je privedeno šest osoba te da je oduzet preklopni nož i raspršivače s nadražujućom tvari. Policijsko priopćenje prenosimo u cijelosti.

“Danas, 16. rujna u 9.30 sati na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u Ilici 207, održana je rasprava Sudskog vijeća vezano uz potvrđivanje optužnice protiv 52-godišnjaka. Praćenjem otvorenih izvora i objava policija je došla do saznanja da bi se, zbog pružanja podrške 52-godišnjaku ili zbog nezadovoljstva odlukom suda, u neposrednoj blizini ili ispred suda moglo održati neprijavljeno javno okupljanje, odnosno javni prosvjed nepoznatog broja osoba. Također se došlo do saznanja da bi tijekom neprijavljenog javnog okupljanja moglo doći do protupravnih ponašanja sudionika.

VEZANA VIJEST Interventna pred sudom zbog Franciškovića. Najmanje 5 uhićenih

Sukladno sigurnosnoj procjeni na mjestu mogućeg neprijavljenog javnog okupljanja u neposrednoj blizini Općinskog kaznenog suda policija je provodila mjere i radnje propisane Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima.

Tako je još sinoć, 15. rujna u večernjim satima, preko puta zgrade Općinskog kaznenog suda na nogostupu uz ogradu Hrvatskog Vojnog učilišta, prvo uočen osobni automobil s priključenom prikolicom na čijem panou su se nalazili plakati podrške 52-godišnjaku, da bi tijekom jutra intervencijom prometnog redarstva vozilo s prikolicom bilo izmješteno zbog nepropisnog parkiranja te je izdana Obavijest o počinjenom prekršaju.

Tijekom prijepodneva ispred zgrade suda okupilo se više osoba s transparentima podrške 52-godišnjaku te su policijski službenici, zbog pružanja otpora tijekom primjene policijskih ovlasti, u službene prostorije policije doveli ukupno šest osoba i to zbog postojanja osnova sumnje da su počinjeni prekršaji iz Zakona o javnom okupljanju, Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o osobnoj iskaznici i Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Tijekom postupanja policijski su službenici oduzeli preklopni nož i raspršivače s nadražujućom tvari.

Kriminalističko istraživanje nad navedenim osobama je u tijeku, a ostali sudionici su se razišli oko 12.35 sati”, navodi PU zagrebačka.