Policija istražuje incident u Plitvicama: Iz zolje pucao prema nogometnom terenu

Podijeli:







Izvor: Pexels / ilustracija

Policija istražuje ispad koji se dogodio na niželigaškoj utakmici Plitvica i Sokolca iz Brinja na kojoj muškarac iz oružja ispaljuje raketu prema terenu. Predsjednik Plitvica uvjerava da se to nije dogodilo.

Nevjerojatna snimka s utakmice u Plitvicama kruži društvenim mrežama. Navijač je iz zolje ispalio, kako se čini, vatrometnu raketu prema terenu.

Radi se o utakmici Prve županijske lige Ličko-senjske između NK Plitvice i NK Sokolac iz Brinja odigranoj u nedjelju koja je završila pobjedom gostiju 4-1. Autentičnost snimke potvrdio je za 24sata Vladimir Romić, tajnik županijskoga nogometnog saveza.

“Da, incident se dogodio. Pokrenuli smo disciplinski postupak protiv domaćina kao organizatora utakmice, tražimo izjave delegata, suca i predstavnika obaju klubova pa će disciplinski sudac odrediti kaznu”, rekao je Romić i poručio da savez strogo osuđuje ovaj ispad.

Zolja je lagani bacač raketa za uništavanje oklopnih vozila koji ispaljuje projektile promjena 64 milimetra. Može probiti 300 milimetara čvrstog čelika pri pravom kutu, a ako raketa ne pogodi metu unutar četiri do šest sekundi, sama eksplodira. To se dogodilo u ovom slučaju.

U ličko-senjskoj policiji potvrdili su da provode izvide na temelju snimke koja je objavljena.

Predsjednik NK Sokolac Ivica Perković nije bio na utakmici i u zapisniku, tvrdi, nije naveden taj incident pa ga nije ni mogao komentirati. Predsjednika NK Plitvice Milan Jakovljević inzistira da se to nije dogodilo.

“Ma nije, nije to, to je nešto drugo. To je prije bilo, mislim. To je neka stara snimka,” rekao je iznenađeni Jakovljević.