Nasilje u Zagrebu: “Sinu su mi stavili omču oko vrata i vukli ga ispred škole”

Još jedan slučaj vršnjačkog nasilja zabilježen je u Hrvatskoj. Sve se odvijalo 2. svibnja u dvorištu jedne osnovne škole u Zagrebu, a majka je sljedećeg dana dječaka odvela u bolnicu gdje su mu utvrdili ozljedu te je slučaj prijavila policiji.

“Moj sin je stajao i držao se za ogradu, a taj stariji dečko ga je štrikom ‘zahaklao’ za vrat i povukao. Držao se za štrik za njegov vrat. Uspio se nekako izmiljogiti i izvući glavu da mu uže ne dođe s prednje strane vrata”, ispričala je za 24sata majka osmogodišnjeg dječaka, kojega je početkom svibnja na školskom dvorištu skupina dječaka verbalno prisilila na igru užetom iako je on rekao da je to opasno.

Sve se odvijalo 2. svibnja na dvorištu jedne zagrebačke osnovne škole izvan školskog vremena u poslijepodnevnim satima. Učenik prvog razreda oko 18 sati se otišao igrati na školsko dvorište s prijateljem, vršnjakom, kojega poznaje od ranije i s kojim se i ranije znao družiti. Kad je došao, tamo su već bila dvojica dječaka od kojih je jedan iste dobi, a drugi malo stariji.

U to vrijeme u blizini školskog dvorišta bili su roditelji. Bio je vani možda 30 minuta, sve dok po dječaka nije stigla majka. Vidjela je da sin ima ozljedu na vratu i pitala što se dogodilo, a dječaci su rekli da su ga potezali užetom.

Kako je uopće započela “igra štrikom” majka ne zna, no kaže da je mlađi brat od tog starijeg dječaka, koji je zapravo natezao i ozlijedio njezinog sina, s nekog gradilišta ili dvorišta u blizini donio četiri ili pet štrikova od debelog užeta.

“Povlačili su ga i drugi dečki, no taj najstariji mu je nanio ozljedu. Na vratu me je ostao biljeg što su potvrdili i u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj gdje sam odvela sina sljedeći dan na pregled. Pokušali smo navečer hladiti mjesto ozljede, no sljedećeg jutra nije mogao pomaknuti vrat pa sam ga odvela liječniku da ga pogledaju”, kazala je 32-godišnja majka.

Boji se ići u školu

Dodaje da im se nitko nije ispričao, dapače, roditelji dvojice dječaka, pokušali su sve prikazati kao dječju igru i relativizirati nasilje i ozljedu.

Osim fizičke ozljede na vratu, dječak je pretrpio i psihičku traumu zbog čega se, nakon svega boji ići u školu, boji se sresti sa počiniteljima i misli da su svi protiv njega. U Klaićevoj bolnici dječaku su utvrdili površinsku ozljedu na stražnjoj strani vrata u vidu biljega od štrika veličine 10×2 centimetra koji peče na dodir.

Postavili su radnu dijagnozu fizičkog zlostavljanja, odnosno nanošenja ozljede od strane druge osobe te dječaku propisali mirovanje, krioterapiju i analgetike. Također, majku su uputili da se javi u nadležnu policijsku postaju kako bi tamo dokumentirali nastale promjene te dječaka naručili na kontrolu za dva dana.

Majka dječaka kaže da to nije prvi puta da je dječakov prijatelj vršnjak s kojim se otišao igrati na školsko igralište nasilan prema njemu, no dosad su to uglavnom bila krvava koljena, poderane hlače i slično zbog čega i nije dizala paniku. Ovaj put, smatra, to je prešlo granicu.

“Pitala sam sina zašto me nije nazvao. Ima pametni sat, stalno ga nosi, međutim, on se nije snašao u toj situaciji pa se toga nije ni sjetio”, dodaje majka, koja je, prema uputama iz bolnice, otišla na policiju i prijavila slučaj institucijama.

U postaji su krim-tehničari fotodokumentirali ozljedu te podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog nanošenja tjelesne ozljede prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi. Kako je riječ o djeci, ona ne mogu kazneno odgovarati već im se određuju odgojne sankcije. Automatizmom se u slučaj uključuje i nadležni Centar za socijalnu skrb.

Majka žrtve kaže kako je njoj jedino važno zaštititi sina i spriječiti da ga vršnjaci i dalje zlostavljaju, a sve ostalo neka rješavaju nadležne institucije kojima su prijavili cijeli slučaj i obratili se za pomoć.

U školi na čijem se igralištu odvijalo nasilje i koju dječak žrtva pohađa kratko su potvrdili da su upoznati sa slučajem.

“Događaj se dogodio izvan školskog vremena učenika i škola je postupila sukladno propisima i obavijestila nadležne institucije”, odgovorila je na upit 24sata ravnateljica škole.

Da je događaj prijavljen policiji, koja po njemu postupa, potvrdili su i iz PU zagrebačke.

