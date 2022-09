Lažne covid-potvrde završile i kod političara, poduzetnika i estradnjaka?

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

U srijedu je okončana još jedna u nizu akcija koju su policija i USKOK proveli na području PU zagrebačke i PU krapinsko-zagorske.

Istražitelji su s nalozima za pretrage ranom zorom pokucali na vrata 10-ak osoba. Na tim je nalozima pisalo da se sumnjiče da su dio kriminalne skupine u sklopu koje se primalo i davalo mito. Prema neslužbenim informacijama riječ je o iznosima od 500 do 1000 kuna, koje su se davale posrednicima, a ti posrednici su ih prosljeđivali onome tko je mogao omogućiti dobivanje lažne COVID potvrde. Odnosno, onome tko je mogao ući u informacijski sustav u kojem su pohranjeni podaci o cijepljenima protiv COVID-19 te tamo prema potrebi unijeti nove podatke. Iz kojih bi proizlazilo da je netko cijepljen, iako zapravo nije, te bi na račun toga dobio COVID potvrdu. Među onima koji su se bavili tim poslom, kako se sumnja, bila je Petra R. (32), medicinska sestra zaposlena u jednom zagrebačkom Domu zdravlja. Kao zaposlenica Doma zdravlja radila je i na cijepnim punktovima na zagrebačkom Velesajmu. Zbog lažiranja COVID potvrda ona i još 10-ak osoba već su bili uhićeni i lani u studenom, a jučerašnja uhićenja su, kako se neslužbeno čuje, nastavak te akcije. Stvar je u tome da je lani to bila nadležnost ODO-a, koji je pokrenuo istragu. A tijekom te istrage očito se došlo do novih podataka pa su predmet sada predbacili u nadležnost USKOK-a, piše Večernji list.

Prema onom što se o jučerašnjoj akciji neslužbeno čuje, u telefonima i računalu koji su od Petre R. oduzeti tijekom prve istrage nađeno je pravo blago. Odnosno podaci iz kojih proizlazi da su COVID potvrde lažirane u velikim količinama. Spominje se broj od najmanje 1000 lažnih COVID potvrda, a neke od njih, kako se neslužbeno čuje, završile su i kod većeg broja poznatih osoba, među kojima navodno ima i političara, estradnjaka, poduzetnika… Neki od tih koji su se dokopali lažnih COVID potvrda navodno su javno deklarirani antivakseri. Tko je sve tako pribavio lažnu potvrdu, utvrđivat će se tijekom istrage, a osim Petre R. na meti istražitelja jučer se našao i njezin suosumnjičenik iz studenog Ivan DŽ. Svim osumnjičenicima jučer su pretraživane kuće, stanovi, poslovni prostori, automobili…. Kada pretrage budu obavljene, osumnjičenici će biti dovedeni u USKOK radi ispitivanja, nakon čega će se odlučiti i hoće li tužiteljstvo, protiv koga i zbog čega tražiti određivanje istražnog zatvora. U cijeloj akciji kratko su se oglasili PU zagrebačka i USKOK. Potvrdili su da je u tijeku kriminalističko istraživanje nad više osoba zbog koruptivnih djela povezanih s izdavanjem COVID potvrda.

Što se tiče slučaja iz lanjskog studenog, Petra R. se tada sumnjičila za krivotvorenje isprava i zloporabu položaja jer je tijekom listopada lani koristila svoje ovlasti kako bi u informacijski sustav u kojem su se pohranjivali podaci o cijepljenim osobama netočno unijela podatke za više osoba. Navela je da su cijepljene tijekom kolovoza, što nije bilo točno. Za krivotvorenje tih podataka je dobivala je novac, a sumnja se da joj je novac donosio Ivan DŽ. Na temelju tih podataka izrađene su lažne COVID potvrde koje su potom bile preuzimane u ljekarnama i slane dalje na određene e-mail adrese, kako bi ih krajnji korisnici mogli koristiti prilikom prelaska granica. Tada je među onima koji su nabavili lažnu COVID potvrdu bio i jedan poduzetnik, a Petra R. i Ivan DŽ. bili su uhićeni i jedno vrijeme pritvoreni prije nego što su pušteni da se u nastavku tog postupka brane sa slobode.

