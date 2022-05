Fantom s Trešnjevke prošli tjedan uhićen pa pušten. Sad je opet uhićen

Podijeli:







Izvor: PU splitsko-dalmatinska

Fantom s Trešnjevke ponovo je uhićen. Riječ je o čovjeku koji je osumnjičen da je gotovo dvije godine učestalo uhodio 24-godišnju djevojku te vrebao druge stanare kroz prozore obiteljskih kuća na Trešnjevci. Zbog toga je osumnjičen za nametljivo ponašanje.

Prošli ponedjeljak policija ga je konačno uhitila, no odlukom suca istrage Županijskog suda u Zagrebu već sljedeći dan pušten je da se brani sa slobode. Tužiteljstvo se na to žalilo i prije dva dana izvanraspravno vijeće zagrebačkog suda ipak mu određuje istražni zatvor. Na osnovu toga sada je ponovo lišen slobode, piše Telegram.

Pratio i uhodio djevojku

Zagrebačka policija je ranije izvijestila kako sumnja na to da je 41-godišnjak od početka travnja do polovine srpnja 2020. ustrajno, u više navrata, pratio te uhodio 24-godišnjakinju pokušavajući s njom uspostaviti kontakt, što je ona nedvojbeno odbijala. Dočekivao bi je i ispred posla te se biciklom vozio pored nje sve do kuće, što je kod djevojke izazivalo tjeskobu i strah za vlastitu sigurnost.

Osumnjičeni je i u ovoj godini, točnije od sredine ožujka pa sve do uhićenja, nastavio s gotovo identičnim protupravnim ponašanjem nastavljajući izazivati strah oštećene, kazali su u policiji.

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da je trešnjevački Fantom zalazio u dvorišta i drugih obiteljskih kuća te gledao kroz prozore, ali time nije ispunio obilježja kaznenog djela i prekršaja.

