Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pravomoćnost presude od sedam godina zatvora zbog grupnog silovanja, nasilja i ucjena nad 15-godišnjom djevojčicom, 22-godišnjak će čekati u zatvoru u Zadru, a iz Austrije gdje je uhićen, trebao bi biti izručen Hrvatskoj u roku od deset dana.

Zemlja u kojoj je osoba uhićena mora, naime, donijeti konačnu odluku o izvršenju Europskog uhidbenog naloga najkasnije 60 dana od uhićenja, no ako osoba, kao što je to učinio 22-godišnjak da svoju suglasnost za predaju, odluka se donosi u roku od deset dana, piše Zadarski.hr.

Mladić iz okolice Zadra uhićen je u Grazu na adresi na kojoj je boravio duže vrijeme, dan nakon što je Županijski sud u Zadru, u četvrtak, 18. kolovoza, izdao Europski nalog o uhićenju. Prije toga, 2. kolovoza, za njim je bila raspisana tjeralica, ali na nju, punih 16 dana, on i njegova odvjetnica nisu reagirali.

“Županijski sud u Zadru je od nacionalnog ureda S.I.Re.N.E. dobio službenu obavijest o njegovom uhićenju u Austriji temeljem Europskog uhidbenog naloga. Slijedi procedura izručenja. RH i policija će postupiti po rješenju o određivanju istražnog zatvora”, rekla je glasnogovornica i predsjednica Kaznenog odjela Županijskog suda u Zadru sutkinja Sandra Radanović, koja je 29. srpnja donijela nepravomoćnu presudu šestorici mladića iz okolice Zadra optuženih da su od kolovoza 2018. do srpnja 2019. godine u više navrata seksualno zlostavljali 15-godišnju djevojčicu iz njihovog mjesta.

Prvookrivljeni 22-godišnjak dobio je kaznu od sedam godina zatvora, drugookrivljeni kaznu od dvije godine i šest mjeseci, trećeokrivljeni kaznu od tri godine, a četvrtookrivljenik je osuđen na godinu dana zatvora.

Za ostalu dvojicu izrečena je uvjetna kazna. Nitko od njih se nije pojavio na izricanju presude, a s obzirom na to da je 22-godišnjaku izrečena kazna veća od pet godina zatvora zbog koje je morao odmah “iza rešetaka” sud je izdao dovedbeni nalog, a nakon toga i tjeralicu kada ga policija nije našla na obiteljskoj adresi.

Sutkinja nije mogla odgovoriti na pitanje hoće li 22-godišnjak kazneno odgovarati jer u petak 29. srpnja kada je doneseno rješenje o određivanju obligatornog istražnog zatvora i dan nalog policiji da se dovede u prostorije zatvora u Zadru nije pronađen na adresi na kojoj je živio. Sud je nakon toga 2. kolovoza izdao tjeralicu, a onda i Europski uhidbeni nalog. Mladić je uhićen u Austriji tek u petak 19. kolovoza.

“O tome ne mogu govoriti”, rekla je sutkinja Radanović. Hoće li zbog toga 22-godišnjak odgovarati, Zadarski je pitao i u Županijskom državnom odvjetništvu, no kako je glasnogovornik Denis Sokol na godišnjem odmoru, odgovor na pisani upit do objave članka nije stigao.

Odvjetnica: “Nije bježao”

Mladić je uhićen u Grazu gdje je boravio duže vrijeme, no nije se protivio izručenju niti je bježao od kaznene odgovornosti, kaže njegova odvjetnica Daria Krajina Štivičić.

“Moj branjenik u niti u jednom trenutku nije opstruirao vođenje postupka koji je trajao dvije i pol godine, a kao osobi koja se branila sa slobode, nije mu bilo ograničeno kretanje. Uredno se odazivao na sve zakazane rasprave tijekom trajanja postupka.

Čim su se za to stekli uvjeti javio se nadležnom tijelu i pitao kome se točno treba javiti kako bi postupio po rješenju kojim mu je određen istražni zatvor. Postojale su objektivne okolnosti koje su ga onemogućile u ranijem javljanju pa je tako došlo do realizacije procedure u međuvremenu izdatog Europskog uhidbenog naloga. Čim su iste otpale, isti je kako je to kazano na samoj objavi, ispoštovao sudsku odluku koja je još uvijek nepravomoćna. To se sve događalo u petak predvečer”, navodi odvjetnica.

Ističe kako obrana nije koristila niti će iskoristiti zakonsko pravo na podnošenje žalbe na rješenje kojim mu je određen istražni zatvor temeljem članka 123. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku.

“Dakle rješenje o istražnom zatvoru još uvijek nije pravomoćno”, rekla je odvjetnica Štivičić.

Bijeg od istražnog zatvora, nakon izricanja zatvorske kazne dulje od pet i više godina, u Hrvatskoj nije kazneno djelo. To znači da 22-godišnjak, za kojim je bila raspisana tjeralica i Europski uhidbeni nalog, neće snositi sankciju.

Djevojčica je postala žrtva masovnog seksualnog iživljavanja mladića kada joj je bilo 15 godina. Silovanja su ponekad snimali mobitelom, čime su ucjenjivali kako bi od nje iznudili nove seksualne odnose. Prijetili su joj da će filmove poslati njenim roditeljima i prijateljima ako ne pristane na seks.

Zbog zaštite osobnog i obiteljskog života žrtve, ali i optuženih maloljetnika, te zbog specifičnosti kaznenog djela silovanja, koje duboko zadire u privatnost žrtve i počinitelja, detalji sa suđenja kao i identitet počinitelja i žrtve od početka su zabranjeni za javnost. Javna je bila samo presuda, dok je s njezinog obrazloženja javnost udaljena. Predsjednik Županijskog suda u Zadru Željko Đerđ iz istih razloga nije dozvolio snimanje presude.

Čitanje mučnih detalja ovog slučaja, u sklopu izricanja presude, u sudnici je trajalo duže od pola sata.

Zastupnik optužbe Denis Sokol naglasio je nakon izricanja presude kako je riječ o vrlo delikatnom predmetu koji ukazuje na iznimnu krizu morala u hrvatskom društvu, piše Zadarski.

