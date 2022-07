Shakshuka: Recept za ukusan ljetni ručak koji vas neće ostaviti gladnima

Podijeli:







Izvor: Photo by Manny NB on Unsplash

Šareno jelo od jaja i povrća potječe iz Tunisa, jede se i kao doručak u mnogim dijelovima Sjeverne Afrike i Bliskog istoka, a vrlo je jednostavno za pripremu.

Ljetne vrućine mogu biti jako zamorne pa nam tijekom toplih mjeseci najviše odgovara lagana hrana. Koliko su god idealan ljetni ručak, salate i slična jela mogu nas zasititi tek neko vrijeme pa smo često nakon njih vrlo brzo gladni.

Idealan ljetni ručak, koji se može jesti i za doručak, ali i večeru je shakshuka. Ovo mirisno jelo navodno potječe iz Tunisa, a često se jede i kao doručak u Izraelu i mnogim zemljama Bliskog istoka. Shakshuka je vrlo aromatična, prepuna boja, začina i različitih okusa koji se savršeno međusobno nadopunjuju.

Spoj je to povrća i jaja – dakle, u njemu imate sve potrebno za zdrav obrok: proteine, masti i mikronutrijente, a vrlo je jednostavno za pripremu. Ako imate vlastiti vrt i uzgajate rajčice ili pak imate viška rajčica, iskoristite ih za pripremu ovog ukusnog ljetnog ručka koji vas neće ostaviti razočaranima, a niti gladnima!

Recept: Shakshuka

Na internetu možete pronaći jako puno recepata za shakshuku – neki su sa svježim rajčicama, dok se u drugima koristi već gotova pasata, odnosno umak od rajčice. Izbor je na vama, ali ovo jelo će biti ukusnije ako koristite svježe rajčice ili pelate. Možete ih čak kombinirati s pasatom.

U shakshuku ide puno začina i to onih karakterističnih za istočne zemlje, a to su kim, crvena paprika, chili ljuskice, kajenski papar, no vi ih možete staviti po volji, ovisno o tome volite li slabije ili jače začinjena jela.

Sastojci:

– 1 veliki nasjeckani luk

– 1 do 2 zelene paprike

– 1 crvena paprika

– 2 nasjeckana češnja češnjaka

– 6 pelata ili običnih rajčica srednje veličine

– pola šalice pasate od rajčice • 4 – 6 jaja

– sol, papar, kumin, čili, kajenski papar, crvena paprika u prahu

– svježi peršin

– maslinovo ulje

Priprema:

Luk, papriku i češnjak pirjajte na malo maslinova ulja u velikoj tavi te ih začinite solju, crvenom paprikom, kimom i mljevenim paprom. Povrće pirjajte oko pet minuta dok povrće ne omekša, zatim dodajte rajčice narezane na kockice i pasatu. Pustite rajčice da prokuhaju, zatim ih poklopite i kuhajte oko 15 minuta. Potom ih otklopite i kuhajte još nekoliko minuta dok se umak ne zgusne.

Kad je umak gotov, stražnjom stranom žlice napravite rupe u umaku u koje razbijte jaja. Pokrijte tavu i pustite da se jaja krčkaju u umaku na srednje niskoj vatri dok jaja ne budu dobro pečena, odnosno dok bjelanjci potpuno ne pobijele. Žumanjci bi trebali biti mekani i tekući. Dobar tek!

