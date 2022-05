Recept za osvježavajuću tortu od citrusa

Podijeli:







Izvor: Photo by Adam Rao on Unsplash

Naopake torte hit su među ljubiteljima slatkih zalogaja diljem svijeta, a pogotovo u toplijem dijelu godine.

Postupak izrade je, baš kao što joj ime kaže, naopak. U kalup za torte se prvo stavlja „nadjev“, a tek onda ulijeva smjesa za biskvit. Kada se torta termički obradi do kraja, ohladi se, a potom se okreće na tanjur kako biste dobili konačni proizvod.

Za izradu ove voćne torte možete se poslužiti samo jednom ili s nekoliko vrsta citrusnog voća poput limuna, naranče, grejpa i slično. Važno je ujednačeno narezati citrusno voće te mu oguliti koricu prije stavljanja u kalup da biste izbjegli nepotrebnu gorčinu u torti.

Recept za naopaku tortu od citrusnog voća:

Za biskvit:

180 g brašna

180 ml mlaćenice

115 g maslaca

100 g bijelog šećera

40 g smeđeg šećera

2 velika jaja

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

1 čajna žličica praška za pecivo

korica 1 organski uzgojene naranče

prstohvat soli

Za preljev:

100 g bijelog šećera

60 g rastopljenog maslaca

4-5 komada citrusnog voća

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Namastite okrugli kalup za pečenje kolača i stavite na dno papir za pečenje.

Ogulite koru odabranog voća i narežite ga na kriške debljine oko pola centimetara. Izvadite koštice.

Pomiješajte 100 grama bijelog šećera sa 60 grama rastopljenog maslaca i ulijte smjesu na dno kalupa. U smjesu dodajte narezano voće. Razmjestite ga tako da što više pokriva dno kalupa i da se ne preklapa previše.

Napravite biskvit:

U zdjeli prosijte brašno, prašak za pecivo i sol. U mikseru istucite maslac, bijeli i smeđi šećer te koricu jedne organske naranče dok ne dobijete laganu pahuljastu smjesu. Dodajte i jaja i ekstrakt vanilije te miksajte dok se sastojci ne sjedine.

U smjesu umiješajte brašno s praškom za pecivo i soli te mlaćenicu. Miksajte dok ne dobijete jednoličnu smjesu. Pažljivo ulijte smjesu za biskvit preko poslaganog citrusnog voća u kalupu.

Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu oko 35 do 40 minuta. Provjerite čačkalicom kada je torta pečena do kraja. Pustite da se torta ohladi 10 do 15 minuta prije nego što je okrenete na tanjuru. Ohladite do kraja prije rezanja i posluživanj, piše Pun kufer.

Dobar tek!

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.