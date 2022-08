Ne volite tikvice? U ovoj hrskavoj veziji mogli biste ih obožavati

Podijeli:







Tikvice su jedna od najpopularnijih ljetnih namirnica. Ništa čudno s obzirom na to koliko su fine i svestrane. Nije naodmet spomenuti da su brzo gotove bez obzira na to kako se pripremaju i to je sigurno još jedan od razloga zašto ih toliko volimo jesti tijekom ljeta. Ako i niste još obožavatelji ove slasne namirnice, mogli biste se predomisliti kada ih isprobate u hrskavoj verziji.

Recept za još jednu slasnu varijantu tikvica koji donosimo u nastavku može vam poslužiti i kao prilog i glavno jelo, piše Zadovoljna.hr.

Sastojci za prutiće od tikvica:

3 velike tikvice

150 grama panko mrvica

100 grama ribanog parmezana

2 jaja

maslinovo ulje

sol i papar

Priprema prutića od tikvica:

Tikvice ogulite, operite i narežite na tanje prutiće. Ako imate domaće tikvice koje nisu špricane, onda ih ne morate guliti.

U jednoj posudi pomiješajte mrvice i parmezan, a u drugoj jaja. Svaki prutić umočite u jaja i zatim uvaljajte u mješavinu mrvica i sira. Prutiće slažite na lagano namašćen protvan jedan do drugog.

Posolite, popaprite i pošpricajte maslinovim uljem, a zatim stavite protvan u pećnicu zagrijanu na 200 Celzijevih stupnjeva. Pecite dok prutići na vrhu ne postanu zlatnožuti (oko 20 minuta), a zatim ih preokrenite na drugu stranu i pecite još 20 minuta.

Dobar tek!

