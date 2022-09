Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Visoke ljetne temperature i sparina nikako ne idu uz težak i masni ručak. U ljetnom periodu lako možemo osjetiti veliku težinu u trbuhu nakon hrane. To je jedan od razloga zašto se u toplim mjesecima više konzumiraju riblja jela i više povrća. Osim što ih je zdravo jesti, lagana su i uz takvu hranu možemo lakše obavljati svakodnevne aktivnosti.

Ljeti je zbog pojačanog znojenja i visokih temperatura poželjno jesti više voća i povrća koji su bogati vitaminima, ali i tekućinom. Nikako ne smijemo zaboraviti niti na konzumaciju dovoljne količine vode kako ne bismo dehidrirali. Da biste sve to ispunili, idealna opcija je lagani ljetni ručak pun vitamina koji se lako i brzo priprema.

Recepti za lagani ljetni ručak

Ako ste u potrazi za idejama za lagani ljetni ručak, u nastavku donosimo par recepata koje ćete brzo i lako pripremiti.

1. Hladna salata od tune s povrćem

Potrebni sastojci:

– dvije konzerve tune u komadima ili filetima (cca 150g) – tri rajčice

– dvije paprike

– dva krastavca

– mladi luk

– malo češnjaka

– dvije kocke feta sira

– mješavina začina po želji

– maslinovo ulje

– pola konzerve slanutka

– pola konzerve slatkog kukuruza

– pola konzerve leće

Priprema:

Za pripremu ovog ljetnog laganog ručka trebate samo pomiješati sve navedene sastojke. Prije miješanja operite povrće i narežite na sitne kockice. Iz konzerve slanutka, leće i kukuruza nemojte dodavati vodu već samo namirnice. Na kraju začinite sokom limuna, maslinovim uljem i začinima po želji.

2. Salata s tunom i tjesteninom

Potrebni sastojci:

– dvije konzerve tuna fileta

– četiri rajčice

– tri paprike

– tri krastavca

– pet žlica majoneze – čaša jogurta

– feta sir

– malo maslinovog ulja

– začini po želji

– 500 grama tjestenine

Priprema:

Ako želite da vas ručak više zasiti, u salatu od tune možete skuhati tjesteninu te sve skupa pomiješati. Povrće operite i narežite na kockice dok kuhate tjesteninu. Tjesteninu nemojte prekuhati kako bi bolje odgovarala uz umake. Kad se tjestenina malo ohladi, u nju dodajte majonezu, jogurt, tunu i sve druge sastojke pa dobro promiješajte.

Ovaj lagani ljetni ručak držite u hladnjaku za još bolji okus.

3. Lagani ljetni wok

Potrebni sastojci:

– tri rajčice

– dvije paprike

– tri mrkve

– pola glavice zelja

– dva režnja češnjaka

– tikvica

– pola patlidžana

– konzerva klica od graha

– crvena paprika u prahu – začini – malo kurkume, origano, sol, papar, đumbir

– stakleni ili obični rezanci

– malo maslinova ulja

Priprema:

Povrće operite i narežite na tanke trakice sve osim rajčice, rajčicu možete smiksati u blenderu da dobijete umak. Povrće stavite na laganu vatru s malo maslinova ulja tako da prvo stavite češnjak, pa mrkvu i patlidžan, a onda dodajete papriku, tikvicu i zelje. Za to vrijeme stavite kuhati tjesteninu. U povrće dodajte sos od svježe rajčice sa začinima i na par sekundi stavite klice. Sve skupa neka se priprema maksimalno 10 minuta. Povrće pomiješajte s tjesteninom i to je to – vaš lagani ljetni ručak je gotov.

4. Povrtna krem juha

Ako želite jelo na žlicu kao lagani ljetni ručak, nemojte propustiti ovu povrtnu ljetnu juhu.

Potrebni sastojci:

– brokula

– tikvica

– dvije mrkve

– krumpir

– malo celera

– češnjak

– malo mladog luka

– maslinovo ulje

– voda

– začini

– čaša kiselog vrhnja

Priprema:

Povrće očistite i narežite. Na malo ulja stavite češnjak pa kada se počne kristalizirati dodajte mrkvu, celer i krumpir te malo vode. Kada krene ključati dodajte začine po želji i još vode da pokrije sve povrće. Dodajte brokulu i tikvicu pa kuhajte još 10ak minuta. Kada je sve gotovo dok je vruće usitnite štapnim mikserom, po potrebi dodajte još vode, a onda i kiselo vrhnje. Kada ste dodali vrhnje stavite juhu još kratko na vatru i tako ćete dobiti ukusnu krem juhu, idealno ljetno lagano jelo.

5. Bulgur s povrćem i gljivama

Potrebni sastojci:

– 15grama šampinjona

– glavica luka

– tikvica

– 250 grama bulgura

– tri rajčice

– pola konzerve kukuruza

– pola konzerve leće

– maslinovo ulje

– začini

Priprema:

Gljive očistite i narežite na manje komadiće, povrće operite i narežite. Na malo ulja stavite luk i začine, a kada se kristalizira dodajte tikvice pa malo vode. Ostavite da se pirja par minuta pa u to dodajte gljive. Kuhajte još oko pet minuta. U povrće dodajte bulgur, oko pola litre vode i kuhajte još 20-ak minuta. Kad se malo ohladi dodajte leću, kukuruz, rajčice i začine po želji. Pomiješajte i to je to – dobar tek!